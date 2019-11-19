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全球更重视科技创新和知识产权 中国东部知识产权指数较高

2019年11月19日09:24  来源：人民网
 

人民网讯  由高文律师事务所组织编写的《中国知识产权指数报告2019》11月19日在京发布。报告继续围绕中国区域知识产权指数、知识产权综合实力进步指数、专利指数以及商标指数五大指标对除港澳台地区外的31个省份、自治区和直辖市的知识产权发展情况进行了细致全面的分析和研究。同时不能针对当前我国知识产权发展的阶段特点和不足，特别发布了高质量知识产权发展指数。

从历史来看，全球对科技创新和知识产权的重视从未像现在一样强烈，知识产权已经居于世界经济发展的中心地带。世界主要经济体之间的知识竞争呈现日益激烈的态势。

在此背景下，中国必须更加重视知识产权发展，将知识产权发展放到经济工作的中心，必须坚持开放合作和自力更生“两条腿”走路，更加强调自主研发。在知识产权创造上更加重视知识产权质量，促进高质量知识产权发展。在知识产权流动上，通过制度创新和继续开放来促进产学研转化、军民转化以及国际合作。同时利用更高效的管理理念、制度以及基础设施来提高知识产权综合绩效，夯实知识产权发展潜力。

报告指出，高质量知识产权发展指数2019排名前10位的省份分别是：北京、广东、上海、浙江、江苏、山东、福建、天津、湖南和辽宁。东部高质量知识产权发展指数较高，而东北地区及中西部地区高质量知识产权发展指数较低。市场化改革可以促进知识产权发展，北京连续10年稳居第一，广东、江苏正在逐渐缩小与北京差距。

据悉，《中国知识产权指数报告》自2009年以来，一直致力于中国各地区知识产权发展状况的研究。课题组积累了丰富翔实的数据资料，通过对这些“大数据”的深入挖掘和研究，为各级政府部门、智库及高等院校以及个人提供了观察、了解和研究中国各地区知识产权发展速度和质量的窗口和通道，为研究知识产权与经济发展间的关系提供了充足的资料与信息，已经成为知识产权界、经济学界重要参考材料之一。 

(责编：秦白雪(实习生)、常红)
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