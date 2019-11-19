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滴滴进入哥斯达黎加，开始在中美洲“接单”

2019年11月19日09:18  来源：人民网-国际频道
 

人民网里约热内卢11月19日电（记者李晓骁）滴滴出行宣布正式进入哥斯达黎加，服务覆盖首都圣何塞、卡塔戈、彭塔雷纳斯、埃雷迪亚和阿拉胡埃等5城，触达全国人口的65%。哥斯达黎加是滴滴服务的首个中美洲国家，也是继巴西、墨西哥、智利和哥伦比亚后，滴滴进入的第五个拉美国家。

2019年下半年，滴滴对拉美市场进行组织架构升级，鼓励滴滴在巴西、墨西哥等市场培育出的本地人才，作为公司的内生力量支持哥斯达黎加的运营工作。他们几个月前就来到当地进行市场调研，了解用户的切实需求。在4周的司机招募中，已有五千多名司机完成注册。

作为中美洲第二大经济体和拉美创新的领先国家，哥斯达黎一直积极支持共建“一带一路”倡议。目前，滴滴是唯一在拉美地区数百个城市运营O2O服的中国企业。随着哥斯达黎加业务上线，滴滴的服务在拉美触达上亿人，为当地司机提供灵活收入。

滴滴墨西哥和中美洲负责人毛宸宇表示，过去两个月的推广中，公司得到了哥斯达黎加很多用户和各方面的认可。滴滴团队会深入学习本地市场，运用积累的技术和经验，为当地用户提供高性价比、高效、安全的交通出行服务。最近滴滴还与巴西当地政府合作，落地一项智慧交通项目，用滴滴智能交通信号灯系统帮助改善路况。“未来，我们希望与哥斯达黎加政府和各相关方合作，把滴滴的智慧交通项目带到这个美丽的中美洲国家。”

2018年1月，滴滴收购巴西最大的网约车平台99；同年4月首次以自有品牌服务落地墨西哥市场，随即进入了澳大利亚和日本；2019年6月，滴滴进入智利和哥伦比亚，并于同年10月在哥伦比亚推出出租车叫车服务。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)
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