人民网约翰内斯堡11月19日电（记者 李滢嫣） 第二届非洲投资大会日前在南非约翰内斯堡举行。本届大会由非洲开发银行主办，旨在吸引来自世界上的更多投资共同推动包括非洲基础设施建设在内的各项发展。南非总统西里尔·拉马福萨、卢旺达总统保罗·卡加梅、加纳总统阿库福-阿多等多位非洲国家元首和政府首脑以及来自上百个国家和地区的约1600名代表出席了会议。

“非洲已做好准备迎接更多投资。”拉马福萨在总统开场演讲中表示，非洲国家的投资环境已日趋完善，无论是基础设施建设还是农业、能源、制造业、旅游业……都具备大量的投资机会。

保罗·卡加梅对此表示赞同。他说，这些年来，非洲大陆已取得了许多新进展，非洲国家纷纷制定和修改相关投资法律法规，为市场主体营造良好的营商法律环境并取得了明显成效，为吸引外国投资，促进了经济发展，改善社会民生做好了准备。“我一直认为非洲迎来了属于自己的新时代。通过吸引外资，非洲定能达到更高的发展水平。”

吸引基础设施投资是本届大会最主要的关注点。对此，拉马福萨表示，从整个非洲来看，市场环境的日趋完善和经济改革的不断推进的确提振了投资者信心，并拓宽了外界进入当地经济的渠道。但非洲当前还存在发展落后、基础设施匮乏等情况，而基础设施是经济发展的主要驱动力之一。

阿库福-阿多表示，推动基础设施建设也是当前促进我国发展的优先任务。他认为加纳需要更多现代化的基础设施。据悉，在本届大会的开幕日，加纳就获得非洲开发银行的大力支持，当场签署了阿克拉轻轨项目协议。这是一项在其首都阿克拉建设高速铁路的项目协议。项目总投资额为26亿美元。铁路将采用气动推进技术，实现完全自动化，每年将运送超过380,000名乘客，并有望在实施阶段就创造约5,000个工作岗位。“这条高速铁路一旦建成，将极大改善我国公民的生活。对于加纳而言，这真是美好的一天！”阿库福-阿多说。

“推动基础设施现代化建设也是我国目前的关注重点。”卡加梅表示，目前卢旺达的重点建设项目是创新城市和农业综合企业枢纽。卢旺达将设立“基加利创新基金”来保证项目的顺利推进。

除了推动基础设施建设，与会的非洲各国领导人还共同认为，要吸引更多的外资，非洲各国须完善国家治理并持续改善投资环境。例如，如何保证各国政治稳定、经济政策有效、安全和冲突问题的妥善解决……这都是当务之急。

“许多非洲国家已经推出一系列政策措施打击腐败并提高政府透明度。他们已经知道要怎么做了。”卡加梅对此充满信心。莫桑比克总统卡洛斯·阿戈斯蒂诺·罗萨里奥表示，他的政府对外资持开放态度，并已为吸引外资准备了良好的投资环境。近年来，莫桑比克政府的透明度和可信度不断上升，通货膨胀被逐渐抑制，大量的年轻劳动力随时准备参加工作……“莫桑比克拥有大量的投资机会，特别是在石油、天然气开采以及农业和采矿业等方面。”

阿库福-阿多说，他的政府正在努力加强该国的宏观经济调控。“我们已设法扭转了通货膨胀，抑制了国家债务不断攀升的趋势并在短短3年内，将国家发展成为世界上增长最快的经济体之一。”

据悉，此次论坛期间共有52个项目达成投资意向，投资承诺达401亿美元。相关各方讨论了59个投资项目，涉及能源、金融服务、住房、中小企业支持等领域。“这是一个崭新的，更有信心的非洲。非洲已经意识到自己在世界上的地位，并决心成为全球的投资天堂。”拉马福萨说，非洲不但拥有成熟的投资环境，还充满了巨大的商机。“来非洲投资吧！充分释放非洲大陆的潜力，让发展和繁荣的光辉照亮非洲每一个村庄，每一个城镇，每一个家庭！”

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)