波兰中国学生学者联谊会举办庆祝“双70周年”音乐会

人民网华沙11月16日电（记者于洋）波兰中国学生学者联谊会16日在华沙王宫金色大厅举办中波青年专场音乐会，庆祝中华人民共和国成立70周年和中波建交70周年。中波各界代表300余人出席。

中国驻波兰大使刘光源在致辞时表示，今年是中波两国建交70周年，70年来两国关系始终保持平稳健康发展，各领域务实合作成果丰硕，给两国人民带来了实实在在的利益。中波两国青年有着共同的特点，那就是爱国。青年兴，则国家兴；青年强，则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前景，民族就有希望。相信两国青年定能携手合作，为中波关系更加美好的未来书写华丽的篇章。

波兰大学生文体协会主席阿罗伊泽·诺瓦克表示，在波中国留学生勤奋好学、刻苦努力，为中国拥有这样一批优秀的青年学子感到高兴。希望两国高校能在学生互换、科研学术等领域积极开展合作，并祝愿两国的教育事业越办越好，波中友谊长存。

整场音乐会以联弹、独奏、声乐、重唱等形式展开，来自中波两国的青年音乐家为现场观众带来了钢琴四手联弹《我和我的祖国》、小提琴独奏《丰收渔歌》、声乐《我的爱将与你相伴终生》、室内乐重奏《茉莉花》、波兰歌曲《梦》、中国乐器表演《赛马》等中波两国耳熟能详的经典音乐作品。两国青年艺术家的合作浑然天成，奉献了一场高水平的艺术盛宴。整场演出在全场合唱《我爱你，中国》的歌声中圆满落下帷幕。

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