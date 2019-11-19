韩日“硬杠”如何收场？

据韩联社11月17日报道，韩日《军事情报保护协定》即将失效，韩国国防部长当天与日本防卫大臣会谈时重申，由于日本对韩采取出口管制措施，韩国不会与日本续签该协定。《日本经济新闻》消息指出，日本防卫大臣呼吁韩国对此协议“做出明智的决定”。韩国拒不“续约”，能否令日本改变态度？韩日“硬杠”将如何收场？

协定失效倒计时

韩日《军事情报保护协定》将于11月23日零点失效。据韩联社11月16日报道，韩国总统文在寅日前会见美国防长埃斯珀时强硬表示，由于日本对韩国的报复性出口限制措施，韩国难以再与日本共享军事情报；韩国是否重新考虑续签该协定，取决于日方是否先行取消出口管制。

此前，韩日贸易关系经历了一轮互相“拉黑”。今年7月，日本政府对出口至韩国的3种半导体关键工业原材料加强管制。8月初，又以安全保障为由把韩国从贸易“白名单”中剔除。作为回应，韩国把日本排除出贸易“白色清单”，并于8月22日宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》。

韩日双方此后举行多次会谈，但两国分歧并未缩小。据日本《读卖新闻》11月17日消息，日本政府宣布对韩出口管制与军事协定无关，决定不予撤销出口管制，但仍望推进该协定的续签。

《纽约时报》分析文章指出，韩日《军事情报保护协定》于2016年11月23日签署，反映了美日韩同盟的共识。这一协定的失效，意味着韩日间将不再共享东亚地区军事情报，也为韩日关系和美日韩同盟带来变数。

历史问题再发酵

2018年年底，韩国最高法院裁定日本公司应向殖民地时代的韩国劳工支付强迫劳动赔偿金，两国间的紧张气氛开始爆发。中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员董向荣指出，韩日2018年以来的纷争，是由历史问题延伸到经济问题，再进一步蔓延到军事领域造成的。

董向荣分析认为，历史问题长期困扰韩日关系，一般而言，韩国的保守派相对亲日亲美。韩日《军事情报保护协定》由朴槿惠政府签署时，曾遭国内进步派力量的反对，这为此后韩日围绕此问题的冲突埋下了隐患。

同时，韩日僵局在经贸领域也已引发“蝴蝶效应”。据《日本经济新闻》报道，韩国自半导体原材料进口受制以来，积极鼓励国产化研究。但韩国企业普遍反映涉及芯片等产品的关键技术仍被日本“扼住咽喉”。而日本九州等多地也因韩国游客人数持续大幅减少，旅游业遭到重创。

董向荣指出，韩日双方虽在军事情报方面都存在合作诉求，但在韩国，进步派政党对日本怀有不信任态度，能否将军事情报交予日本，不少韩国人存有疑问；在日本，由于安倍政府认为韩日历史问题已经解决，双方政府间协议应得到履行，短期内日方难以退让。

破冰与否待契机

韩日关系僵局究竟如何收场？

据韩国《中央日报》15日报道，韩国总统文在寅表态，协定虽难以维持，但韩美日之间的安全合作依然重要，韩方将继续努力开展三边合作。

根据日本共同社17日晚间消息，日美韩三国防长当天在曼谷会谈，日美两国督促韩国继续执行《军事情报保护协定》。

董向荣指出，韩日关系能否修复，取决于韩国政府采取何种态度。如果韩国方面将协定的续签与否，视作解决韩日贸易摩擦的政治筹码，则事态依然存在回旋的余地。如果认为日本不值得信任，那就很难继续交换军事情报。

当前，紧张局势已出现一丝松动。据韩联社16日消息，日本政府批准一家本土企业向韩国出口一批半导体工业材料氟化氢。这是日本自今年7月对韩采取出口管制措施以来首次批准出口氟化氢。

韩日关系能否“破冰”，尚待时机到来。据日本放送协会报道，日本防务大臣河野太郎在与韩国国防部长郑景斗会晤后表示：“国防当局之间的关系将来非常重要，因此我们将确保沟通。”

董向荣指出，未来多边会晤有望再为韩日领导人当面对话提供机会。作为东北亚地区有重要影响力的两个国家，韩日间维持稳定的经济关系，对于两国与地区局势，都有积极的意义。

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