任日本首相2886天！安倍追平纪录 日媒：未见政治遗产

中新网11月19日电 综合日媒消息，19日，日本首相安倍晋三累计在任天数达到2886天，与前首相桂太郎并列日本历代最长，在任时间合计达7年11个月。20日，他的在任天数将升至单独第一，时隔106年刷新纪录。

日本共同社称，在第二届安倍内阁成立后，他提出“安倍经济学”，一直推行经济最优先，但“仍未看到”能延续讲述传于后世的决定性政治遗产。在森友和加计学园、“赏樱会”等问题上，也被指政府缺乏紧张感。

【长期执政的秘诀是经济优先？】

安倍2006年9月启动的第一届内阁在约一年后下台，但第二届内阁持续至今已近7年。在经济方面，东京股市日经指数上升，有效求人倍率也提高。此外还力压在野党的反对，使特定秘密保护法、安全保障相关法等获得了通过。

18日，日本官房长官菅义伟表示，安倍内阁之所以能够成为长期政权，“提出经济最优先，接连实行金融和财政政策、地方创生等成长战略的因素很大。”

但是，通过“安倍经济学”恢复经济仍在半途。在自民党总裁任期余下不到2年的形势下，安倍政权运营能否切实摆脱通缩仍是未知数。

此外，被安倍称为“夙愿”的修宪事项，鉴于修宪势力跌破三分之二议席，前景也仍然未知。

【有望打破连续在任纪录？】

在被安倍追平前，一直独占鳌头的是活跃于明治后期至大正时期的桂太郎，被认为由于政治形势比较稳定得以长期执政。

而排名历代第三的佐藤荣作于1964年至1972年担任首相，任期2798天，现在仍是日本首相连续在任天数的首位。他是安倍的外祖父、前首相岸信介的胞弟。

安倍的自民党总裁任期至2021年9月结束。如果政权维持到东京奥运后的2020年8月24日，将在连续在任纪录上也超过佐藤荣作，成为单独第一。

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