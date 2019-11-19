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伊朗暴力示威蔓延 哈梅内伊发声批评

2019年11月19日08:34  来源：新华网
 

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊17日就近期街头示威发声，支持政府提高汽油价格，抨击暴力破坏，暗示将以强力手段恢复秩序。

伊朗官方媒体报道，示威蔓延至100多座城镇，上百家银行、商店遭洗劫或纵火，包括警察在内的3人死亡，大约1000名示威者被捕。

【严防失控】

伊朗政府15日宣布上调汽油价格并施行配给，汽油价格从每升1万里亚尔（约合0.6元人民币）上调至1.5万里亚尔（0.9元人民币），家用汽车每辆每月限购60升汽油，超出部分需支付更高费用。这一政策触发民众不满。

哈梅内伊17日在电视讲话中说，涨价方案由行政、立法、司法三大机构参与的委员会共同决定，“我不是专家……但会支持它”。

“一些人肯定会不满，”他说，“但搞破坏并纵火不是（正常）人应该做的事情，这是流氓行径。”

哈梅内伊把暴力示威者称作暴徒，要求安全部门履行职责，同时呼吁民众避免参与暴力活动。

不愿公开姓名的安全官员告诉伊朗法尔斯通讯社记者，示威规模超过8.7万人，执法部门逮捕大约1000人。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，示威是民众权利，但骚乱不是，当局不会容忍破坏社会安定的行径。

【暗指境外】

哈梅内伊说，暴力示威正中敌对势力下怀，特别提及得到美国支持的“人民圣战者组织”。这一流亡团体一直呼吁推翻伊朗政权。

“反革命（势力）和伊朗的敌人一直支持针对伊朗安全的破坏活动并在继续这么做，”他说，“不幸的是，一些问题已经发生，一些人已经失去生命。”

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗国家最高安全委员会作出决定，周末起对全国互联网施行限制，防止暴力示威者继续串联。依据美国甲骨文公司的说法，这是伊朗“迄今最大规模的断网行动”。

美国白宫17日发表声明，谴责伊朗当局对示威者使用致命武器并阻断互联网，“支持伊朗民众的和平示威”。

【挑战加剧】

哈梅内伊支持提高汽油价格的决定，同时呼吁伊朗官员避免提高其他生活物资的价格。

美联社报道，这次示威反映伊朗政府应对严峻经济形势的压力。

法新社报道，伊朗里亚尔近年大幅贬值，国内通货膨胀严重。国际货币基金组织估计，伊朗经济今年将萎缩9.5%，明年可能陷入滞胀。

按照伊朗总统鲁哈尼的说法，政府需要向6000万贫困人口提供生活补贴，“要么增加税收，要么减少现有（汽油）补贴，将利润返还给需求迫切的群体”。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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