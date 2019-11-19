斯里兰卡新总统：“军事强人”拉贾帕克萨

斯里兰卡当选总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨18日宣誓就职，承诺以保障国家安全为优先事项。

他10年前领导政府军击败分离主义武装泰米尔伊拉姆猛虎解放组织，结束斯里兰卡内战，被视为“军事强人”。

【诺保障安全】

斯里兰卡今年4月遭遇连环爆炸袭击，致269人死亡，旅游业受重创。拉贾帕克萨在竞选中主打“安全牌”，承诺以强力手段打击宗教极端主义，保障国家安全。

他所属反对党、人民阵线党发言人克赫利亚·兰布克韦拉说，国家安全以及提振经济是拉贾帕克萨的“核心关切”。

拉贾帕克萨现年70岁，曾任前国防和城市发展部常务秘书，是前总统马欣达·拉贾帕克萨的弟弟。兄长2005年至2015年执政期间，他作为国防常务秘书领导政府军击败猛虎组织，2009年结束多年内战。

他因击败猛虎组织广受占人口多数的僧伽罗人支持。家人称他为“终结者”。只是，部分西方国家指认他领导的政府军在内战最后阶段侵犯人权。

4月连环袭击不仅让安全成为民众关切的头等大事，也累及经济。路透社报道，受旅游业不景气等因素影响，斯里兰卡陷入15年来最严重经济衰退，选民希望新总统带领这一印度洋岛国走出低迷。

拉贾帕克萨在竞选中承诺大幅降低增值税税率，以刺激消费和经济增长。只是，财政官员说，这将导致6000亿卢比（约合33亿美元）国家税收损失，而斯里兰卡当前正接受国际货币基金组织一笔15亿美元的贷款项目资助。

【表和解意愿】

多家媒体报道，17日发布的选举结果显示，斯里兰卡选民投票按宗教和种族划分，显现社会“分裂”。

拉贾帕克萨所获52.25%的选票主要得益于僧伽罗人支持，而他最主要的竞争对手、执政联盟候选人萨吉特·普雷马达萨获得泰米尔人和穆斯林的支持，得票率为41.99%。斯里兰卡大约2200万人口中，僧伽罗人占大约70%，泰米尔人和穆斯林分别占15%和10%。

拉贾帕克萨胜选后显现和解姿态。“我特别明白我是所有（斯里兰卡）公民的总统，不只包括投票给我的人，也包括没有投票支持我的人，”他说，“我必须服务每一个人，不分种族或宗教……我承诺将以公平的方式履行职责。”

他说，斯里兰卡即将开始新征程，所有斯里兰卡人都是其中一部分。

【或兄弟联手？】

拉贾帕克萨先前表示，如果获胜，将提名兄长、前总统马欣达·拉贾帕克萨为总理。马欣达曾两度出任总统，依照斯里兰卡宪法，不能再次竞选总统。

现任总统迈特里帕拉·西里塞纳去年一度任命马欣达为总理，触发政治危机，最终在斯里兰卡最高法院介入后，马欣达辞职，遭解职的拉尼尔·维克勒马辛哈“官复原职”。

德新社报道，现总理、执政联盟统一国民阵线领导人维克勒马辛哈领导的政府可以执政到明年年中，除非议会以三分之二多数表决决定自行解散，提前举行议会选举。半岛电视台报道，总统到明年2月有权依据宪法解散议会，从而提前举行选举。

总统选举结果发布后，三名部长辞职，包括财政部长曼加拉·萨马拉维拉。美联社报道，这将使拉贾帕克萨能够任命新部长。（王雪梅）（新华社专特稿）

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