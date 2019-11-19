韩日情报共享协定前景不妙 韩要求日取消出口管制

韩国和日本防务长官17日没有能就续签双边情报共享协定达成一致，这一协定可能数天后失效。

韩国国防部长官郑景斗和日本防卫大臣河野太郎在泰国首都曼谷会晤，就磋商定于23日到期的《军事情报保护协定》，仍旧没有谈拢。

河野进入会场前表情严肃，拒绝回答媒体记者提问。

日本共同社以一名不愿公开姓名的日本官员为消息源报道，双方就续签这一协定没有取得任何进展，“仅陈述了各自立场”。

郑景斗在会晤结束后告诉记者会，他与河野“交换了原先的立场”。他重申，日方以安全互信受损为理由对出口韩方的产品施行管制，迫使韩方决定终止协定。

日方今年对3种出口韩国的半导体工业所用材料施行管制并把韩方从日方贸易“白色清单”中删除。韩方认定日方之所以这这么做，是报复韩方法院判处日方企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。

韩日2016年11月23日签订《军事情报保护协定》，为期一年。除非一方反对，否则协定到期后自动延长。

日方希望续签协定，但韩方坚持要求日方首先取消对韩方出口管制。河野17日呼吁韩方“明智行事”。

两国媒体不看好协定续签前景。共同社报道，协定终止看似不可避免；韩联社报道，协议即将到期，17日会晤可能是双方取得突破的最后一次机会，但日方没有让步迹象。

日本《读卖新闻》17日报道，日方已经通知美国方面，不会接受韩方所提条件。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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