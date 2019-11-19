特朗普说将考虑就弹劾调查提供证词

新华社华盛顿11月18日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普18日说，他将考虑就国会众议院针对他的弹劾调查提供证词。

特朗普当天在社交媒体上回应美国国会众议院议长、民主党人佩洛西日前在接受美国媒体采访时的表态。佩洛西在采访中说，如果特朗普有能为他自己脱罪的信息，我们期待看到，他可以到众议院情报委员会亲自陈述或提交书面证词。

特朗普对此表示，尽管不想为这一“缺乏正当程序的骗局”增加可信度，但他将会“强烈考虑”佩洛西的提议。

目前尚不清楚特朗普考虑以何种形式提交证词。美国媒体分析说，此举存在一定法律风险，特朗普律师团队或不建议他这样做，特朗普此番表态有可能是他同民主党人斗争的策略之一。

针对特朗普的弹劾调查目前处于公开听证阶段。共有8名特朗普政府现任和前任官员定于本周出席由众议院情报委员会举行的公开听证会，其中美国驻欧盟大使桑德兰和国家安全委员会前俄罗斯事务顾问莫里森被视为关键证人。

佩洛西9月宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查，起因是一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子亨特。特朗普还被指冻结一笔对乌军事援助以施压乌克兰并试图掩盖相关行为。

民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年总统选举，同时损害国家安全利益。特朗普坚称自己没有过错，与乌克兰之间也“没有利益交换”，他要求乌方调查拜登父子是为了反腐败。拜登则否认相关指控。

(责编：刘叶婷、杨牧)