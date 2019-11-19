柬埔寨首相洪森宣布20日为大公主哀悼日降半旗致哀

原标题：洪森宣布20日为大公主哀悼日降半旗致哀

中新社金边11月18日电(记者 黄耀辉)为感恩国父诺罗敦·西哈努克的大公主诺罗敦·帕花黛维对国家的艺术、文化、高棉文明所作的贡献，柬埔寨首相洪森18日宣布20日为大公主哀悼日，各政府机构与私营企业降半旗致哀。

当地时间11月18日中午12点30分，被誉为柬埔寨王家芭蕾舞蹈象征的诺罗敦·帕花黛维公主在泰国医院病逝，享年76岁。

诺罗敦·帕花黛维公主，5岁开始学习王家芭蕾舞蹈，18岁时成为明星舞者，王家芭蕾舞中的仙女主角，并随西哈努克国父在世界各国领导人面前表演舞蹈。曾担任柬中友协会长。

诺罗敦·帕花黛维公主逝世后，西哈莫尼国王通过社交平台表达了对王姐逝世的悲痛之情，并祈福。

首相洪森表示，大公主的去世是柬埔寨的巨大损失，国家文化与文明失去了一位多才多艺的灵魂，20日下午4时将率政府代表团赴金边波东沃黛佛寺吊唁大公主。

资料显示，1991年至1993年诺罗敦·帕花黛维公主出任文化部副大臣；1993至1998年出任王国政府高级顾问负任文化事务；1998年至2004年出任文化艺术部大臣。期间，成功让联合国教科文组织将王家芭蕾舞蹈列入人类非物质文化遗产。她曾带领舞团在世界各地巡演及宣传柬埔寨王家宫廷舞，亦曾率舞团在中国访问演出。(完)【编辑:陈海峰】

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