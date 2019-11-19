学有所成，为非洲发展贡献力量（我的一带一路故事）

作为在非洲设立的首个鲁班工坊，吉布提鲁班工坊今年9月迎来了首批学员。这让我不由回想起今年3月8日——鲁班工坊在吉布提揭牌的日子。当时我非常荣幸作为代表在工坊坊外实训基地的启动仪式上发言。同时，让我欣喜的是，我还在启动仪式上见到了在天津铁道职业技术学院学习时的老师。如今，天津铁道职业技术学院已成为吉布提鲁班工坊的共建单位之一。

2015年，我们94个非洲青年一起到中国学习铁路管理技术，在天津度过了一段美好而难忘的时光。天津铁道职业技术学院安排了丰富的课程和企业现场实训，我们掌握了岗位所需的技术技能，从中受益良多。在6个月的学习生活中，学院的老师和同学给了我们无私的帮助，让我们倍感温暖。

回国之后，我成为吉布提纳贾德车站的一名员工。纳贾德车站是亚吉铁路的始发站和终点站。我主要负责车站的信号设备控制和维护，通过信号管理确保亚吉铁路上的火车安全有序运行。这是一份让人感到荣耀和令人羡慕的工作，不仅可以施展我的才干和技能，也带来了稳定可观的收入。和中国同事在一起，我们相互理解并且共同努力，工作的氛围让我非常开心。

亚吉铁路的成功运营为促进东非国家的贸易往来起到十分重要的作用，也为吉布提的经济发展带来新的动力。能够服务于这样一条伟大的铁路，将中国技术运用到家乡的建设，同时见证非洲和中国的深厚情谊，这让我内心充满自豪。

目前，亚吉铁路在埃塞俄比亚和吉布提招聘了1000多名当地铁路运营人员，预计未来3年将有约3000名当地员工在亚吉铁路工作。6年后，整条铁路将由我们当地的公司自主运营。中国企业十分重视对当地铁路人才的培养，给我们提供了从技术到管理的系统培训。现在随着鲁班工坊的落地，更多的非洲青年在吉布提就可以学习到中国技术。

在非洲设立鲁班工坊，向青年提供职业技能培训，是落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”的具体举措。目前，吉布提鲁班工坊一期设置铁道类、商科类等4个专业，学制3年。工坊还把纳贾德车站作为坊外实训基地，让学员在实践中掌握工作技能。这些青年学员代表着非洲的未来，我衷心地祝福他们学有所成，为非洲发展贡献力量。

从亚吉铁路到鲁班工坊，共建“一带一路”倡议惠及整个非洲，为非洲青年搭建了广阔的平台。作为一名受益者，我相信未来越来越多的非洲青年将有机会学习到先进的技术技能，投身到共建“一带一路”的事业中，实现自己和国家的梦想。

（作者为亚吉铁路吉布提纳贾德车站员工，本报驻南非记者吕强采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 18 版）

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