泰国加大打击假新闻力度

泰国数字经济与社会部近日宣布正式成立打击假新闻中心，主要用于核查网络信息真伪，并向公众反馈。这是泰国加强互联网安全的最新举措。

泰国数字经济与社会部部长普提蓬表示，泰国拥有5700万互联网用户，其中有5300万脸书用户和4400万LINE用户，假新闻可能对泰国产生巨大影响。“假新闻严重干扰公众正常生活。那些带有恶意的虚假信息还可能煽动和分裂社会，破坏国家形象。”

普提蓬强调，打击假新闻中心只是审查机构，主要负责监视在社交媒体和互联网上发布的信息。一旦发现疑似假新闻，将协调有关部门核查信息，并与政府机构、新闻机构、私营部门和社交媒体等200多个机构进行合作，通过多种渠道向公众发布结果。此外，数字经济与社会部同国家警察局共同设立警察网络工作队，经核查确认的虚假信息将被转给警察网络工作队，并由其采取制裁行动。

近年来，泰国在打击假新闻方面出台多项举措，比如2016年底通过反计算机犯罪法，2019年2月通过网络安全法案等。根据反计算机犯罪法，散布虚假信息的人将面临最高5年的监禁。

据悉，泰国打击假新闻中心将重点审查4个领域的网络信息，即自然灾害、经济、公共卫生以及国家政策和安全等。该中心将利用泰国国有电信公司的资源跟踪可疑信息，并通过人工智能和专业人员来筛查网络信息，确保信息能在两个小时内被核实。

泰国政府还将致力于提高公众辨别假新闻的能力，遏制假新闻的危害。该中心强调让公众参与其中，人们可通过脸书、推特、LINE及官网等渠道，将可疑信息发送给该中心，验证后的信息将在网络上公布。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 17 版）

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