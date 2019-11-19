眼盯手机屏幕，紧随无人驾驶搬运车的轨迹，跟拍作业细节……在兰州新区内的甘肃省职业技能公共实训中心，面对现代化训练车间的设备，毛里塔尼亚新闻网创始人兼总编辑阿勒穆斯塔法仔细记录着自己的见闻。

42个实训室、60多个专业、可同时容纳2500人，这样的办学规模令阿勒穆斯塔法和其他14名第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班成员赞叹不已。

“真是太棒了！”埃及《消息报》外交事务部主任侯萨姆·阿卜杜勒阿莱赞叹道，这里利用先进技术，培养职业技能、建立大型创新基地，为更多人提供就业培训机会，“我要向更多人推荐这里。”

“兰州新区已经从一个农业城镇转变为中型现代化城镇。”兰州新区党工委书记杨建忠介绍，短短几年间，一座创新要素集聚、开放活力涌现、生态绿色宜居的现代化新城快速崛起。新区内已入驻2万多户企业，年收入达2000万元以上的企业超过680户。从2011年到2018年，经济总量从39亿元增长到205亿元，年均增长26.7%，增速连续3年位居国家级新区首位。

走进兰州新区现代农业示范园，访学班成员们被先进的现代农业生产所吸引。科摩罗《祖国报》编辑艾哈迈德·穆罕默德了解到，从育种到采摘都是在示范园内完成，他说：“科摩罗农业技术仍在起步阶段。中国先进的农业技术值得科摩罗学习，希望两国进一步加强合作。”

黎巴嫩“阿拉伯人看中国”网站创始人阿里·拉亚说：“中国在发展自身的同时，积极扩大对外开放，开展国际合作，这给其他国家带去机遇。”

中国对环保、安全的高标准、严要求引得访学班成员们点赞。在听完兰州新区化工园区负责人介绍废水、废气以及危险废弃物的排放标准和处理办法后，突尼斯《大众观点报》社长穆罕默德·哈姆鲁尼说：“化工行业尤其要注意环境保护。从建立专门的化工园区，到严格规定污染物的处理方法，兰州新区兼顾了环保与效益。中国为减排治污作出的努力令人钦佩。”

“兰州之行，让我感到震撼的是中国城市的变革与高质量发展。”哈姆鲁尼说，城市新区在如此短的时间内迅速成长起来，形成了教育、培训、现代农业和工业等组成的和谐运作的体系，“中国创造了经济发展的奇迹。”

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 17 版）

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