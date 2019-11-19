长城奖学金设立25周年庆祝活动日前在联合国教科文组织总部举行。中国教育部部长陈宝生、联合国教科文组织总干事阿祖莱、非洲优先与对外关系部门助理总干事马多戈出席纪念仪式并致辞。来自牙买加、泰国、乌克兰、赞比亚等国的长城奖学金获得者在现场分享了自己在华留学的经历，并表示“这是一份改变人生的奖学金”。

长城奖学金由中国政府和联合国教科文组织于1994年共同设立，旨在支持和资助来自发展中国家和最不发达国家政府部门、大学和研究机构的学员到中国进行为期一年的学习和研究。25年来，已有来自100个国家和地区的703名学生获得资助，前往中国104所高校的242个专业进行学习。

陈宝生在致辞中表示，长城奖学金项目是中国政府在教科文组织平台与发展中国家开展人才培养合作的开始。该项目播下了友谊的种子，学员们成了不同国家间民心相通的使者、文明交流互鉴的桥梁。他说，积极应对挑战，实施2030年可持续发展议程，创造人类美好未来，教育和人才是关键，合作与共赢是唯一出路。各国要更加紧密地团结起来，坚持共商共建共享，加强教育合作交流，为共同构建人类命运共同体奠定坚实基础。

阿祖莱在致辞中称赞长城奖学金设立以来所取得的成果。她说，长城奖学金是中国为促进发展中国家教育与科学领域发展作出的重要贡献，是联合国教科文组织与中国政府共同合作促进教育资源共享、加强发展中国家人力资源能力建设的实际行动，是南南教育合作的典范。

来自纳米比亚的萨卡里亚·西兰达是2016年度长城奖学金获得者，他对记者表示，“在中国的学习改变了我的人生。在我去华东师范大学学习之前，我对中国了解甚少，这一年的学习加深了我在教育领域的知识储备，在学成回国后我便参与了纳米比亚关于环境教育和可持续发展教育政策文件的制定工作。”西兰达现在是纳米比亚教育、艺术和文化部国家教育发展研究所首席教育官，他说，在中国的研修改变了他的职业前景，他将利用所学知识发挥更加重要的作用。

这份奖学金也为许多学员提供了近距离了解中国和中国文化的机会。“我在学习中文的过程中了解并爱上了中国，在与中国朋友交往时收获了深厚情谊，这一年对我来说是十分难忘的经历。”来自乌克兰的卡迪莲娜·可米亚哈如今是一名中文教师，她一直在鼓励自己的学生学习中文，有机会去中国看看。“这份奖学金给我带来了深远的影响，不仅增长知识、开阔眼界，也激励着我为不同文化间的交流贡献一份力量。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 17 版）

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