“中国治理的世界意义”国际论坛举办

本报湖州11月18日电 （记者李锋）由国务院新闻办公室、新华通讯社和浙江省人民政府共同主办的“中国治理的世界意义”国际论坛18日在浙江湖州召开，来自近20个国家的200多名学者共同研究中国治理的经验、价值和意义。

这是中共十九届四中全会之后首次举办以“中国治理”为主题的国际论坛。论坛强调，中共十九届四中全会在新中国制度建设史上具有划时代的里程碑意义。实践表明，中国特色社会主义制度和国家治理体系是管用、有效、成功的，具有深厚中华文化根基，是独创的、独特的、独有的。中国国家制度和国家治理体系既善于学习借鉴，又不断自我完善，具有蓬勃生机和旺盛活力。国际社会越来越多的人开始正视中国制度、中国治理，这充分表明，“中国之治”蕴含的制度价值、治理经验具有世界意义，可以给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供借鉴。

17日，中外智库专家学者在湖州市实地参观考察了吴兴织里、安吉余村等社会治理案例点，近距离观察和研究中国治理的鲜活经验和成功实践。与会代表表示，浙江省聚焦聚力高质量发展，不断夯实治理的物质基础，深化“最多跑一次”改革，不断完善治理的制度体系，推进社会治理领域“最多跑一地”，不断疏浚治理的源头，推动人文之美、生态之美“美美与共”，是国家治理体系和治理能力现代化的生动缩影。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 17 版）

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