第十一届中美政党对话在北京举行

本报北京11月18日电 （记者吴绮敏、宦翔）由中共中央对外联络部主办的第十一届中美政党对话18日在北京举行。来自美国共和、民主两党和重要智库、企业，以及中央政策研究室、商务部等单位，共约50名中外代表出席，围绕“中美政党与中美关系”主题进行讨论。

中共中央对外联络部部长宋涛出席开幕式并发表主旨讲话。他表示，建交40年来，中美关系既取得了历史性进展，又面临新的挑战和抉择。维护好、发展好中美关系，符合两国和两国人民的利益，也符合全世界各国的利益。两国政党政治家要按照双方领导人达成的共识，引领中美关系顺应时代发展大势，加强合作而不是对抗，彼此融合而不是脱钩，扩大交往而不是隔阂，通过对话协商，解决双方之间的矛盾和分歧。希望通过中美政党对话机制，推动中美关系行稳致远，给两国人民带来更多利益，为人类美好未来作出新的贡献。

美国民主党代表、商务部前部长骆家辉及美国共和党代表、住房和城市发展部前部长杰克逊等美方代表表示，美中关系是当今世界最重要的双边关系，两国关系发展如何，对整个世界有直接的影响。美中关系也是互利的，中国的繁荣符合美国的利益，美国保持繁荣也符合中国的利益。美中两国政党和领导人都应以增进民众福祉为目标，促进互利合作，妥善处理分歧。希望早日结束美中经贸摩擦，避免损害美中关系长远发展的根基。

中共中央对外联络部副部长郭业洲主持了对话。

本次对话框架下还将举行中美企业家圆桌会。中美政党对话于2010年启动，旨在加强中美党际交流，促进两国关系发展。

《 人民日报 》（ 2019年11月19日 17 版）

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