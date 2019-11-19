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讲述旅华故事 感受中国魅力

本报驻日本记者  刘军国

2019年11月19日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国是一个美好的国家，中国人民是伟大的人民。只要去中国走走，就会发现中国之好无处不在。”在中国生活过两年多的日本高二学生山崎未朝在第二届“难忘的旅华故事”征文比赛中写道。

　　11月15日，由日本侨报出版社主办的第二届“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖典礼在中国驻日本大使馆举行。据悉，本届比赛共收到293篇投稿。参赛者涵盖国会议员、企业高管、大学教师等多个行业。通过6名获奖者的讲述，出席颁奖典礼的日本人看到了一个朝气蓬勃的中国，感受到了中国人民的善良和热情。

　　“中国充满魅力，中国人民热情善良。”15岁的野间美帆曾在北京生活8年，她在《我深深热爱的中国》一文中回忆了在中国生活的点点滴滴，“希望更多日本人了解真实的中国，喜欢中国，为日中友好贡献自己的力量。”

　　中国驻日本大使孔铉佑表示，希望大家通过此次活动，进一步了解中国，感知中国的魅力所在，也真诚欢迎大家再去中国走一走、看一看，把在中国的见闻分享给更多的亲人和朋友。相信通过大家的点滴努力，一定能够汇聚更多中日关系正能量，将中日友好的种子撒播得更广更远。

　　荣获“中国大使奖”的乘上美沙在颁奖典礼上说：“希望能够将自己的亲身经历、体验分享给更多人，以此来促进日中间的友好交流。”2011年，在大连国际学校留学的乘上美沙在东日本大地震后，与同学们一起发起募捐活动。当他们拿出捐款箱时，许多师生都毫不犹豫地献出了自己的一份爱心。乘上美沙的字里行间，流淌着对中国人民的感激之情。

　　日本自民党干事长二阶俊博发来贺信表示：“希望去过中国的各位，在今后的日中友好事业中，能充分活用自己宝贵的中国经历。也希望各位读者用自己的眼睛去看看中国，并期待有新的‘难忘的旅华故事’诞生。”

　　获奖作品收入在由日本侨报社出版的《在中国获得的幸福》一书中。日本侨报社总编辑段跃中对本报记者说，普通民众的旅华故事是了解真实中国的绝佳渠道，希望更多日本读者通过这本书深入了解中国，感受中国的魅力，并去中国走走看看，实现日中两国世代友好。

　　（本报东京11月18日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年11月19日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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