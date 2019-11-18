人民网>>国际

中国驻英国大使馆举行涉港问题中外记者会

2019年11月18日20:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦11月18日电（记者许立群、强薇）11月18日，中国驻英国大使馆举行涉港问题中外记者会，中国驻英国大使刘晓明发表了讲话并回答了中外记者的提问。

这也是自香港事态发生以来，中国驻英国大使馆第三次举办涉港问题中外记者会。

刘晓明表示，4天前，习近平主席在巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤时，就当前香港局势表明中国政府严正立场。“习主席的重要讲话字字铿锵，句句千钧，是中国中央政府对香港当前局势和未来出路发出的最权威声音。”刘晓明说。

刘晓明说，习主席讲话深刻指出了激进暴力犯罪活动的实质与严重危害。激进暴力犯罪活动严重践踏香港法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。

刘晓明表示，习主席讲话为解决香港乱局指明了出路，即止暴制乱、恢复秩序是当前香港最紧迫的任务，彰显了中国政府维护国家主权安全发展利益、贯彻“一国两制”方针的坚定决心，显示了中国政府反对任何外部势力干涉香港事务的坚定决心。

“事实无法掩盖，真相击破谎言。”刘晓明表示，“我曾多次向英国各界人士表示，香港保持繁荣稳定、维护‘一国两制’，不仅符合中国的利益，也符合包括英国在内的各国共同利益。英国在香港有30万公民、700多家企业。香港乱下去对英国有百害而无一利。我衷心希望，英国各界有识之士认清形势，看清大局，支持香港特区政府止暴制乱、恢复秩序、维护法治，抵制和反对任何干涉香港事务的言行，多做有利于香港繁荣稳定的事情，使香港乱局早日结束，使‘东方之珠’重现光彩。”

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved