人民网伦敦11月18日电（记者许立群、强薇）11月18日，中国驻英国大使馆举行涉港问题中外记者会，中国驻英国大使刘晓明发表了讲话并回答了中外记者的提问。

这也是自香港事态发生以来，中国驻英国大使馆第三次举办涉港问题中外记者会。

刘晓明表示，4天前，习近平主席在巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤时，就当前香港局势表明中国政府严正立场。“习主席的重要讲话字字铿锵，句句千钧，是中国中央政府对香港当前局势和未来出路发出的最权威声音。”刘晓明说。

刘晓明说，习主席讲话深刻指出了激进暴力犯罪活动的实质与严重危害。激进暴力犯罪活动严重践踏香港法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。

刘晓明表示，习主席讲话为解决香港乱局指明了出路，即止暴制乱、恢复秩序是当前香港最紧迫的任务，彰显了中国政府维护国家主权安全发展利益、贯彻“一国两制”方针的坚定决心，显示了中国政府反对任何外部势力干涉香港事务的坚定决心。

“事实无法掩盖，真相击破谎言。”刘晓明表示，“我曾多次向英国各界人士表示，香港保持繁荣稳定、维护‘一国两制’，不仅符合中国的利益，也符合包括英国在内的各国共同利益。英国在香港有30万公民、700多家企业。香港乱下去对英国有百害而无一利。我衷心希望，英国各界有识之士认清形势，看清大局，支持香港特区政府止暴制乱、恢复秩序、维护法治，抵制和反对任何干涉香港事务的言行，多做有利于香港繁荣稳定的事情，使香港乱局早日结束，使‘东方之珠’重现光彩。”

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