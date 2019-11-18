中印尼青年高端论坛在北京举行

人民网北京11月18日电（记者庄雪雅）中印尼青年高端论坛11月17日在北京圆满落幕。本次论坛由北京外国语大学主办，来自印尼科学院地区资源研究中心、中印尼高校智库联盟、北京大学、清华大学、华中师范大学等20余所智库、高校和科研机构的近百名专家学者、高校教师和学生参加论坛。

北京外国语大学副校长闫国华在上午的论坛开幕致辞中提出，在“一带一路”倡议下，中印尼迎来了深度合作的良好契机，近年来两国各高校的合作更为中印尼人文交流奠定了坚实的基础。闫国华表示，相信这一高端论坛的举办将进一步促进两国之间的交流与友谊。

印度尼西亚驻中国大使周浩黎称赞青年是中印尼加强双边关系、增进双方友谊的重要力量。他表示，2020年将是中印尼建立外交关系的70周年，期待两国的关系取得更大发展。印尼科学院地区资源研究中心副主任赫尔米·弗阿迪则表示，希望论坛的举办为两国智库和文化交流注入更多思考和帮助。

下午举行的分论坛包括新型智库合作模式助力人文交流、丝路花语—中印尼青年高端论坛及中国高校印尼语教师专场论坛三大主题。来自中印尼智库、高校的专家学者及师生对印尼语专业的人才培养、对外印尼语发展和中印尼人文交流与青年的未来发展等主题发表见解，提出对未来发展的畅想，取得了丰富的研讨成果。

此外，由北京外国语大学主办的中国高校印尼语口语大赛于11月16日—17日举行，这是中国首次开展全国范围的印尼语专业学生竞赛。共有26名来自中国多所高校印尼语专业的学生参赛，来自北京外国语大学，广东外语外贸大学等10所高校的15名学生分别在低年级和高年级组口语比赛中收获奖牌。

(责编：崔越、杨牧)