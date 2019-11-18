外交部回应航母通过台湾海峡:家门口例行训练

人民网北京11月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：《纽约时报》16日报道称，其获悉的一批中国内部文件显示，中国在新疆组建“拘禁营”，对穆斯林进行大规模“镇压”。中方对此有何评论？

答：中方已多次就涉疆问题作出过回应，我们的立场和政策是一贯的，也是明确的。

新疆事务纯属中国内政。涉疆问题不是宗教、民族、人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。2015年至今，中方已就新疆反恐去极端化斗争、职业技能教育培训工作等发布了7本白皮书，包括《新疆的职业技能教育培训工作》，有关新疆各方面的问题已经说得清清楚楚、明明白白。

1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐事件，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。面对这样的严峻形势，新疆既依法严厉打击暴力恐怖犯罪，又重视开展源头治理，最大限度保障公民的基本人权免遭恐怖主义和极端主义侵害。正是因为及时采取一系列预防性反恐和去极端化措施，曾经深受恐怖主义危害的新疆已经3年没有发生暴恐事件，各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利得到有效保障。新疆各族干部群众衷心拥护政府的反恐维稳举措。

中国打击暴恐分子决不手软，保护人民生命安全全力以赴。上千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆。他们的共识是，新疆为国际社会反恐去极端化斗争做出了重要贡献，积累了宝贵经验，值得借鉴。

《纽约时报》不仅对上述事实闭目塞听，甚至用移花接木、断章取义的拙劣手法炒作所谓“内部文件”，诬蔑抹黑中国新疆的反恐和去极端化努力，其居心何在？

我们会继续坚持办好自己的事情，贯彻落实好我们的治疆政策，继续把新疆发展好、建设好。新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐就是对个别媒体和个别人最有力的回击。

问：据报道，中国驻瑞典使馆称，瑞方参加瑞典笔会向桂敏海的颁奖仪式，将面临严重后果。你是否认同其说法？后果到底是什么？

答：中国是法治国家，桂敏海违反了中国法律，中国司法机关依法办案，同时依法保障其各项合法权利。瑞典政府部长出席有关活动是错误的。中方坚决反对任何无视中国司法主权的言行。

追问：中方说的后果是什么？

答：我刚才已经说过了，瑞典政府部长出席有关活动是错误的。中方坚决反对任何无视中国司法主权的言行。

记者：你似乎没有回答我的问题。

耿爽：这就是我的回答。

问：据报道，近日韩国多所大学出现中国留学生撕毁支持香港示威大字报的事件。中国驻韩国使馆发言人日前称，中国青年学生的行为理所应当，也在情理之中。使馆发言人发声后，中国留学生撕毁大字报的行为仍在持续。中方对此有何评论？

答：你已经注意到了中国驻韩国大使馆发言人的表态，但你对表态的解读似乎有一些偏差。

最近一段时间以来，在外国包括在韩国的一些城市，海外华人华侨和中国留学生通过不同方式表达他们对当前香港局势的关注，表达他们要求维护香港繁荣稳定的愿望，也表达他们维护国家主权的决心。我想指出：

第一，他们对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表示愤慨和反对，这是理所应当的，也是情理之中的。

第二，我们希望海外中国公民能够理性地表达爱国热情，注意保护自身安全。

第三，中国政府一贯要求海外的中国公民遵守当地的法律法规，同时我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保障和维护他们的合法权益。

当前，包括广大香港同胞在内的14亿中国人民对香港局势最大的诉求就是止暴制乱、恢复秩序，最大的期待就是维护香港的繁荣稳定。这是14亿中国人的共同意志。

问：11月20日，安倍政府将成为日本宪政历史上执政时间最长的政府。中方对安倍内阁的外交如何评价？中方希望今后与日方建立怎样的关系？

答：我注意到你提及的有关情况。关于你提的第一个问题，我想日本的老百姓更有发言权。

关于中日关系，我想指出的是，去年以来，在两国领导人的有力政治引领下，中日关系重回正轨并保持良好发展势头。今年6月，习近平主席同安倍首相在大阪成功会晤，双方就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。我们希望日方继续坚定奉行积极的对华政策，恪守中日四个政治文件所确定的各项原则，同中方进一步加强良性互动，深化各领域的交流合作，建设性地管控矛盾分歧，推动中日关系持续健康稳定向前发展。

问：上周日，中国航母编队过航台湾海峡，美国和日本的军舰尾随。中国舰艇编队此次过航的目的是什么？中方是否就此与日方或美方进行沟通或合作？

答：我不知道你是否注意到，中国海军新闻发言人已经就此事对外作了表态。我建议你可以去查阅一下。

这里我想说的是，中国舰艇编队在自己家门口进行正常例行训练，这没有什么可值得大惊小怪的。同时我也要指出，中方有关活动符合国际法和国际实践。我们要求有关方面停止一切干扰中方正常军事行动的行为。

问：你刚才提到上千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆。提到数字，请问迄今在教培中心收教学员的总数是多少？目前收教的和已经离开中心的人数是多少？

答：我刚才已经说过了，中方已发布了7本白皮书，新疆各方面的问题已经说得清清楚楚、明明白白。

至于你关心的具体问题，建议你向主管方面询问。

问：据报道，17日，斯里兰卡选举委员会宣布，前国防和城市发展部常务秘书戈塔巴雅·拉贾帕克萨赢得总统大选。中方对此有何评论？

答：中方对斯里兰卡顺利举行总统选举，完成国内重大政治议程感到高兴，对戈塔巴雅当选表示衷心祝贺。

中斯是真诚互助、世代友好的战略合作伙伴。中方愿在相互尊重和平等互利基础上，同斯里兰卡新一届领导人和政府一道，高质量共建“一带一路”，实现中斯关系新的更大发展，为两国和两国人民带来更多实实在在的好处。

问：上周末，香港示威者和警方冲突升级。我们也看到习近平主席近日就香港问题发表的讲话。这是否意味中方在香港问题上的立场发生变化？

答：习近平主席11月14日就香港局势发表了重要讲话，中方已经发布了消息稿。习主席的重要讲话精神，我们将坚决贯彻落实。国务院港澳办发言人、香港中联办负责人上周五已分别就此发表了谈话，你可以查阅。

这里我想强调，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

问：中方一再呼吁香港恢复和平与稳定，但香港警察目前禁止示威者离开一所大学校园，造成紧张局势持续。香港警方是否应允许学生离开校园？

答：我不知道你是不是一直在密切关注香港局势的发展。如果你一直密切关注香港局势的发展，而且不带任何偏见、完全从事实出发，你应该清楚地看到，目前发生在香港的已经不是简单的和平示威了，而是一小撮极端暴力犯罪分子对普通市民的暴行。他们试图干扰香港社会的正常运转，已经危及公共秩序。香港警察完全是在依法保障香港居民的生命和财产安全，维护正常的社会秩序。

我们已经多次说过，香港的当务之急是止暴制乱、恢复秩序。中国中央政府坚定支持特区行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

问：据报道，美国务卿蓬佩奥11月15日发表演讲时再次攻击中国政治制度和内外政策。中方对此有何评论？

答：一段时间以来，蓬佩奥先生拿着一套老掉牙的剧本，四处拿中国说事，四处给中国抹黑。他的话充满了意识形态的偏见，也充满了对中国历史和中国现状的无知。他散布的这些谬论与谎言在事实面前根本不值一驳，也会不攻自破。

这里我想指出的是，冷战已经结束快30年了。但蓬佩奥先生心中的冷战似乎还未结束。他仿佛完全被厚厚的历史灰尘层层包裹起来，看不到世界的发展，听不到人民的呼声，也感知不到时代的潮流。在这个年代里，用意识形态的偏见和零和博弈的思维竖起对抗之墙，挑拨各方关系，注定徒劳无果，注定没有出路。

最后，我要说，我们希望蓬佩奥作为美国的国务卿能够摒弃冷战零和思维，正确看待中国和中美关系，停止喋喋不休的反华聒噪，做一些与其身份相符、促进中美关系发展的事情，而不是相反。

问：第一个问题，据报道，在英国政府尚未对是否允许华为公司参与英5G网络建设作出决定之际，一些英国电信公司已开始安装华为设备，这招致了一些英国人的不满。中方对此有何评论？第二个问题，你刚才批评《纽约时报》涉疆报道，但该报称其掌握的证据来自中国政府的文件。中方是否认为这篇报道不属实？

答：我先回答第二个问题。2015年至今，中方已就新疆反恐去极端化斗争、职业技能教育培训工作等发布了7本白皮书，有关新疆各方面的问题已经说得清清楚楚、明明白白。中国新疆采取的反恐和去极端化措施取得了显著成效，已经3年没有发生暴恐事件，各族群众衷心拥护政府的政策举措。新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐，就是对个别媒体、个别人最有力的回击。

关于第一个问题，你提到的具体情况我还不掌握，建议你可以向华为方面去询问。我这里可以告诉你的是，华为作为一家中国的私营企业，在英国开展业务已经多年，投资超过了20亿英镑，支撑了2万多个就业岗位，在英国还建立了联合研究中心，积极履行企业的社会责任。我们希望英方能采取客观公正的态度，独立自主地作出符合自身利益的选择，为中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。这也有利于中国企业继续保持对英国投资的信心和预期。

问：中方是否担心《纽约时报》有关报道会引发更多国际上对中国治疆政策的批评？

答：我刚才已经说得很清楚了，新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐，就是对个别媒体、个别人，包括一些反华势力不良用心和抹黑诬蔑之词最有力的回击。

问：你提到“抹黑诬蔑之词”，你的意思是《纽约时报》的这篇文章内容不属实？

答：我刚才已经说过了，《纽约时报》对新疆的实际情况闭目塞听，甚至用移花接木、断章取义的拙劣手法炒作所谓“内部文件”诬蔑抹黑中国新疆的反恐和去极端化努力，其居心何在？

新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐，就是对这些抹黑诬蔑之词最有力的回击。

问：还是关于香港。很多人对香港警方将使用实弹表示忧虑，实际上近来已经有一些这方面的报道。另外，一名美方高官上周末谴责香港警方“不合理使用武力”。中方对此有何回应？

答：中国中央政府坚定支持特区行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

至于个别人对香港的一些攻击和抹黑，我要重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们坚决反对任何外国政府、组织和个人干预香港事务，任何人都不要低估中国人民维护国家主权和安全、维护香港繁荣稳定的坚定决心和意志。

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