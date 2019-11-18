另类富豪！美亿万富翁为竞选总统提议征收富人税

中新网11月18日电 据美国《世界日报》报道，角逐美国2020年民主党总统候选人提名的斯泰尔(Tom Steyer)是一位亿万富豪，但他希望向选民塑造另类富豪的形象：支持征收富人税、希望降低收入不平等的差距。

据报道，斯泰尔接受访问时曾表示，他有能力替美国“治疗创伤”，因为他是亿万富豪。

现年62岁的斯泰尔是著名投资人、慈善家、社会活动家，身家估计为16亿美元，但他却提议，“对美国最富有的0.1%家庭征收1%的年税”，此举将对身家超过3200万美元的家庭产生影响。

他说，必须扭转过去40年，美国日益严重的贫富不均的现象，财富应该重新分配。他还说，不少亿万富翁很难了解中低收入美国人的挣扎，而他自己花了七年时间，在全国各地旅行，了解他们的生活。

报道称，斯泰尔自己为竞选活动提供资金，最新数据显示，在2020年大选的参选人中，史泰尔占所有电视广告销售额的67%，仅在电视，电台及社交媒体上，就花费了近5000万美元。

虽然斯泰尔有资格参加民主党第五轮辩论，但下一场辩论的要求更高，而他能否参加尚不清楚。

今年7月，斯泰尔宣布以民主党竞选人的身份正式参加2020年美国总统大选。11月，美国纽约前市长布隆伯格也登记参选，成为参与角逐2020年民主党总统候选人提名的又一位亿万富翁。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)