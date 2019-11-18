驻尼日利亚大使周平剑就党的十九届四中全会发表署名文章

人民网阿布贾18日（记者 姜宣） 14日，尼日利亚《人民报》发表驻尼日利亚大使周平剑署名文章，宣介中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议精神。全文如下：

“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。”世界上不存在完全相同的政治制度，也不存在适用于一切国家的政治制度模式。一个国家选择什么样的治理体系，是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的，是由这个国家的人民决定的。鞋子合不合脚，自己穿了才知道。

很显然，美国国务卿蓬佩奥不明白这个事理。11月8日其在德国柏林发表演讲，再次攻击中国共产党和中国政治制度。蓬佩奥出于个人政治目的，现在不管走到哪儿，都无端地恶毒攻击中国共产党和中国政府，诬蔑抹黑中国的内外政策，渲染所谓的中国威胁。蓬佩奥妄图否定中国的社会主义制度、挑拨中国共产党和中国人民关系的政治图谋是徒劳的，注定归于失败。

新中国成立70年来，中国共产党领导中国人民实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，受到全体中国人民的衷心拥护。中国共产党的领导是中国特色社会主义的最本质特征，是历史和人民的选择。中国人民对自己的道路、理论、制度、文化充满自信，将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，不断取得新的成就。任何人都不要幻想动摇我们的信念、阻挡我们前进的步伐。

过去70年里，中国共产党领导人民创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。实践证明，中国特色社会主义制度和国家治理体系是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系。

中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议再次表明中国共产党将坚守初心使命，不会为任何外部势力干扰所惑。

中国共产党十九届四中全会于10月28日至31日在北京召开，审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。全会洞悉世界百年未有之大变局，深入贯彻十九大和前几次全会精神，为新时代提升国家治理能力制定了行动纲领。

2017年召开的中国共产党十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为中国治国理政的指导思想，四中全会则从13个方面指明中国国家制度和国家治理体系的显著优势，要求将制度优势更好转化为国家治理效能。全会提出了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标：到中国共产党成立一百年时，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化；到新中国成立一百年时，全面实现国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。为实现上述目标，全会明确了13个“坚持和完善”。

全会强调中国特色社会主义制度是党和人民在长期实践探索中形成的科学制度体系，中国国家治理一切工作和活动都依照中国特色社会主义制度展开，中国国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现。

蓬佩奥这些对华别有用心的美国政客想必不会认同中国的制度和治理方式，但四中全会表明中国共产党将坚守自己的理想信念，坚定不移地深化改革开放、推动高质量发展。

世界上没有放之四海而皆准的发展道路。只有能够持续造福人民的发展道路，才是最有生命力的。中国人民走的是历史选择的道路。

当今世界，开放包容、多元互鉴是主基调。各国虽然历史、文化、制度各异，但都应彼此和谐相处、平等相待。正如习主席指出，“我们应该互尊互鉴、相互学习，摒弃一切傲慢和偏见。唯有如此，各国才能共同发展、共享繁荣。”

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