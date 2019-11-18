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因机长身体不适 印尼峇迪航空一客机紧急降落

2019年11月18日15:35  来源：中国新闻网
 

　　中新网11月18日电 综合报道，当地时间17日，印度尼西亚峇迪航空一架载有155人的飞机，因为机长身体出现不适，在东努沙登加拉省的埃尔塔里机场紧急降落。

　　峇迪航空企业传播策略官达南表示，17日上午9点12分，航班号为6548的空客320-200CEO客机从万丹省丹格朗的的苏加诺-哈达国际机场起飞，飞往东努沙登加拉省省会古邦。

　　在飞行之前，飞机和机组人员进行了飞行前检查，并宣布可以飞行。

　　在飞机就快飞抵古邦时，机长表示头痛、虚弱且无法集中注意力。机组人员立即为他实施急救。而副机长立刻通知机场，要求紧急降落。据报道，机组人员完全遵照峇迪航空的标准程序进行操作。

　　达南说，这架飞机于当天下午12时46分降落在埃尔塔里机场，仅比原定降落时间迟了6分钟。

　　有乘客表示，当飞机到达跑道尽头时，引擎立即关闭，引起乘客恐慌，机舱内一片混乱。

　　报道称，飞机降落后，飞行员被立即送往库邦的西罗亚医院。

　　达南说，峇迪航空公司从东爪哇泗水的朱安达国际机场启用了一架替换飞机，以确保这一事件不会干扰该航空公司的运营。

　　印度交通部航空运输局长普拉梅斯蒂称赞机组人员遵循正确的程序，在紧急情况下实现安全降落。

　　“这应该提醒每一家航空公司对每位飞行员、机组人员以及工程师进行体检。这对确保乘客在飞行期间的安全和保障很重要，”她在17日的一份声明中说。

　　此外，东努沙登加拉警方发言人班甘说，当局目前正在对这起事件进行调查。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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