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联合国：2016年以来也门发现200多万疑似霍乱病例

2019年11月18日15:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 世界卫生组织发表报告称，长期内战给也门造成巨大灾难，从2016年10月到今年8月，也门境内共发现200多万疑似霍乱病例，其中约4000人死亡，死亡率为0.18%。

据沙特“阿拉伯电视台”18日报道，世界卫生组织发布报告称，内战给也门造成了巨大灾难，卫生系统瘫痪，供水项目停止，导致霍乱疫情蔓延，使也门不断恶化的人道主义局势更趋复杂。报告表示，约1780万人缺乏安全的供水和卫生设施，1970多万人得不到充分的保健服务。

报告特别强调，也门全境都发现了霍乱疫情，疫情最严重的5个省是阿姆兰、马哈维特、萨那、贝达和扎马尔，而在哈贾、伊卜和荷台达3省有大量死亡病例。世界卫生组织警告称，今年上半年，暴发了新的霍乱疫情，随着气候的变化和即将到来的雨季而加剧。总部在伦敦的国际慈善组织—救助儿童会一周前表示，截至 6月底，也门发现了44万疑似霍乱病例，仅塔兹省今年上半年就发现了2.2万例。

世界卫生组织的报告指出，从2016年10月到今年8月，也门共发现2036960例疑似霍乱病例，其中3716人死亡，死亡率为0.18%。报告还表示，在2019年8月以前的23个月中，也门经历了3次霍乱疫情，主要原因是卫生部门崩溃。（安国章）

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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