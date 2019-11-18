塑料污染进入食物链？印尼鸡蛋被检验出含二恶英

中新网11月18日电 据外媒报道，近日一份研究报告称，印尼产于受塑料垃圾污染地区的鸡蛋，被检验出含有二恶英等有毒化学物质。专家怀疑，焚烧塑料垃圾已导致毒物进入食物链。

报道称，研究人员在印度尼西亚一家以塑料为燃料的工厂附近收集的鸡蛋中发现，有一个地方的二恶英水平与越南比恩河臭名昭著的橙剂热点附近收集的鸡蛋的水平相似。据称，比恩河被认为是地球上二恶英污染最严重的地区之一。

据报道，这项研究首次证明，由于废物管理不善和塑料废物进口，东南亚的食物链受到了高水平危险化学品的污染。

这份题为《塑料垃圾毒害印尼的食物链》的报告，是由全球环境卫生网络IPEN的研究人员、Arnika协会和几个印尼当地组织共同编写的。

根据这项研究，一个成年人吃一个在Tropodo的豆腐工厂附近收集的鸡蛋，所摄入的二恶英含量就比欧洲食品安全局所规定的日摄入量高出70倍。

报道称，在受污染地区所收集的鸡蛋，被发现含有高度危险的禁用化学物质，包括二恶英、阻燃剂和有毒的“永久化学物质”全氟辛烷磺酸(PFOS)。

据称，许多研究已经将鸡蛋中发现的化学物质与许多健康影响联系起来。接触二恶英与人类的各种严重疾病有关，包括心血管疾病、癌症、糖尿病和子宫内膜异位症。阻燃剂、短链氯化石蜡和多溴联苯醚会扰乱内分泌功能，并影响生殖健康。

全氟辛烷磺酸会对生殖系统和免疫系统造成损害。消息称，有内部文件显示，生产商几十年前就了解它的毒性，但仍在继续生产。

该报告的合著者李·贝尔说：“这些发现说明了塑料对人类健康的危害，应促使政策制定者禁止燃烧塑料废物，解决环境污染问题并严格控制进口。”

他说，“研究表明，危害人类和环境健康的不仅是可见的塑料垃圾泛滥，还有塑料和燃烧塑料时产生的无形化学污染物。”

同样也撰写该报告的佩特里克说：“这项研究展现了塑料废物如何将有毒化学物质带入食物链的冰山一角。减少塑料产量和塑料材料的毒性，实际上是无毒未来的唯一选择。”

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)