中国连续第10年位列美国最大国际生源国

人民网华盛顿11月18日电（记者 郑琪）美东时间18日，美国国际教育协会与美国国务院教育与文化事务局联合发布2019年度《门户开放报告》。根据该报告，首次进入美国的国际新生数量在2018至2019年度下降了0.9%，为该指标连续第二年出现下降。

据统计，2018至2019学年，美国高校的本科生国际学生总数下降2.4%至431930人，研究生国际学生总数下降1.3%至377943人。另外，根据美国国际教育协会和其他9个高等教育组织进行的2019年秋季国际学生入学状况调查，2019至2020学年新入学国际学生人数或将继续下降。

有分析指出，近年来，因为美国政府移民政策调整等各方面因素影响，美国高等教育对国际学生的吸引力出现了一定下降。《门户开放报告》显示，2011至2016年这5个学年内，美国高校国际学生总数增幅分别是5.7%、7.2%、8.1%、10%、7.1%。到了2016年至2019年这3个学年内，美国高校国际学生总数增幅则明显下降，分别是3.4%、1.5%、0.05%。

统计显示，中国连续第10年成为美国最大的国际学生来源国。2018至2019学年，共计有369548名中国学生在美国就读于本科、研究所、非学位和选择性实践培训项目，相比前一学年增加1.7%。其中，中国在美本科生数量为148880人，研究生数量为133396人。中国之后，印度、韩国、沙特阿拉伯、加拿大等是美国高校国际学生主要来源国。

过去一段时间以来，中国留学生在申请赴美留学签证以及在美国学习等方面受到了不同程度的干扰，引发了留学生群体的普遍担忧。在为发布本年度《门户开放报告》所举行的吹风会上，美国国际教育协会总裁兼首席执行官艾伦·古德曼博士在回答记者相关提问时表示，美国素来欢迎中国学生，中国是一个大国，有大量智力资源，美国从与中国的交流中受益，也希望继续保持这一点。美国国务院官员也在吹风会上重申了此前特朗普总统在接受《人民日报》记者提问时做出的表态，即“有很多人才从中国来到这里，在我们的大学里占据了很多位置，我们希望继续保持这一点”。

今年是美国国际教育协会连续第70年发布《门户开放报告》。根据这份最新报告，尽管美国高校吸引国际新生的动能有所下降，不过在美国际学生的总数在2018至2019学年还是创下了历史新高。本学年，美国共有国际学生总数1095299人，占美国高等教育学生总数的5.5%。在专业选择方面，51.6%的国际学生选择了STEM（科学、技术、工程和数学）专业。其中工程学是最热门的领域，21.1%的国际学生选择了该领域专业，其次是数学和计算机科学领域，再次是商务与管理领域。

在地域分布方面，加利福尼亚州、纽约州、得克萨斯州、马萨诸塞州、伊利诺伊州拥有最多的国际学生。在高校方面，拥有国际学生数量前5位的高校分别是纽约大学、南加州大学、波士顿东北大学、哥伦比亚大学、伊利诺伊大学香槟分校。

另据美国商务部的数据，2018年，国际学生为美国经济贡献了447亿美元，比前一年增长了5.5%。其中，仅中国学生2018年度给美国经济带来的贡献就达到了149亿美元。

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