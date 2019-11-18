三天两起！澳洲航空公司又一航班在新西兰备降

中新网11月18日电 综合报道，当地时间18日，澳洲航空公司一架由克赖斯特彻奇飞往布里斯班的航班因疑似导航电脑故障，而备降奥克兰机场。据报道，这是澳航过去三天内在新西兰发生的第二起备降事件。

资料图：澳洲航空一架客机。

最新一次事件发生在18日上午，澳航QF134航班从克赖斯特彻奇起飞后，降落在奥克兰机场。乘客们在机舱内等待了两个小时，才被放行，并于上午11点20分继续飞往布里斯班。一名乘客称这个过程令人感到沮丧。

“我为了赶工作，将航班改成了早上，但还是被困在了新西兰。”这名乘客说。

报道称，当地时间16日下午，澳航一架飞往惠灵顿的航班备降在惠灵顿以北140公里的Ohakea军用机场。

由于该机场没有海关，旅客们被困在停机坪上大约五个小时。

据澳航称，这架名为QF171的波音737飞机由于机械故障被迫改变航线，之后由于天气原因无法在帕默斯顿北部降落。

澳航一名发言人说，飞行员在驾驶舱内收到指示警告后，作为预防措施，18日的航班改飞奥克兰。

“工程师发现飞机没有问题，可以继续飞往布里斯班。飞机在预定到达时间60分钟后降落在布里斯班。”

该发言人表示，两起涉及澳航航班的事件彼此不相关，是不同航线的不同飞机。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)