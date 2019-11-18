南太湖社会治理研究院在织里成立

人民网湖州市11月17日电 （记者李锋）由多名中外知名专家、学者组成的南太湖社会治理研究院11月17日在浙江省湖州市吴兴区织里镇揭牌成立。南太湖社会治理研究院是织里镇在全国率先打造的社会治理主体功能区的重要组成部分。当天，来自20多个国家的120余名智库专家见证了这家研究机构的成立。

近年来，湖州市吴兴区以争当推进基层社会治理现代化先行地排头兵为目标，一手抓高质量发展，一手抓高水平治理，各项工作取得明显成效。吴兴区委书记吴炳芳表示，作为吴兴区的核心板块和有45万人口的大体量乡镇，织里镇在社会治理经历阵痛后开展创新探索，打造社会治理共同体，实现了加速蝶变，不仅成为了全区乃至全市经济社会发展的“增长极”“稳压器”，也为全省乃至全国实现基层社会治理现代化提供了微观样本。

浙江大学发展委员会副主席、区域协调发展研究中心执行主任周谷平教授表示，浙大区域协调发展研究中心愿意与南太湖社会治理研究院携手，发挥各自研究专长与资源优势，依托双方平台集聚高端人才和信息要素，开展智库间交流和合作，实现决策咨询、人才培养和区域发展互相反哺，共同把南太湖社会治理研究院建成社会治理研究的多元合作平台与高端智库。

北京师范大学“一带一路”研究院院长胡必亮教授认为，南太湖社会治理研究院的成立，对于进一步总结江浙地区基层社会治理经验，进一步开展社会治理基本理论和实践问题研究，进一步提高社会治理科学化水平，进一步为全面小康后的社会治理提供更有力的政策支撑都具有重要的意义。

据南太湖社会治理研究院办公室主任李云丹介绍，南太湖社会治理研究院将以江浙地区基层社会治理问题为研究重点，围绕加强和创新社会治理，开展理论研究、实地调研、交流合作，为推进国家治理体系和治理能力现代化建言献策，为全面建成小康后的社会治理开展前瞻性、战略性研究。

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