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“春蕾计划”青春期教育项目助更多女童摆脱青春烦恼

2019年11月18日13:13  来源：人民网
 

图文并茂的“你好女孩”故事书、青春靓丽的粉色守护包，还有生动有趣的科普短视频、幽默易懂的条形漫画，这些由“春蕾计划”青春期教育项目精心打造的成长礼物，一直在马不停蹄地送往全国更多城市，帮助更多女童摆脱青春期烦恼，阳光健康地成长。

11月18日，在《你好女孩》的欢快歌声中，中国儿童少年基金会“春蕾计划”青春期教育项目湖南省活动正式启动。这也是项目走过北京、重庆、云南、福建四个试点省份之后的第五站，将惠及湖南30余所学校的2.4万余名10-14岁女童，为他们提供系统、科学的青春期教育知识，关爱女童健康成长。

中国儿基会携手恒安集团向湖南省共捐赠1.75万册故事书，6900个守护包；同时向每个试点学校捐赠3套教师课件，5堂专家录播课，20条家长知识漫画，通过多种科普形式，普及青春期教育知识，帮助儿童顺利度过青春期。活动中，参会领导和嘉宾为女童代表赠送了“你好，女孩”守护包。

北京大学心理与认知科学学院教授苏彦捷为家长、老师们带来青春期心理教育公开课。结合青春期孩子的发展特点，分享了几个应对青春期躁动的“小妙招”，“13-14岁时期的孩子是情绪易受同伴影响的高峰期，可以通过培养孩子的交友技巧和共情能力，鼓励孩子通过共同的爱好来结交朋友。”

(责编：秦白雪(实习生)、常红)
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