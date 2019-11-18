以色列抗菌涂层技术可用于医用纺织品处理

新华社耶路撒冷11月17日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列巴尔伊兰大学一个团队利用超声波将具有抗菌功能的氧化锌纳米颗粒“嵌入”织物纤维中，以形成抗菌涂层。通过这种简单的处理方式，几乎任何一种普通织物都可以变成抗菌织物，相关技术有望广泛用于医用纺织品抗菌处理等领域。

在巴尔伊兰大学化学系教授阿哈龙·盖丹肯的实验室里，新华社记者看到了抗菌涂层加工技术设备及工作原理：一台反应器的凹槽中放置着抗菌物质，随着一阵阵细小的“吱吱声”，数米长的白色纺织品在反应器中不停地来回穿梭。

盖丹肯介绍，细小的氧化锌纳米颗粒是成功抗菌关键所在。抗菌涂层工艺过程主要是物理过程，无需使用任何化学黏合剂，氧化锌纳米颗粒之间就可牢固地黏合在一起，实现涂层高度均匀且抗菌性能稳定的目标。

经抗菌涂层加工后，从病床床单到被子再到病号服等医用纺织品都可变成细菌“绝缘体”，有望大幅提升医院的卫生条件，减少交叉感染。此外，添加抗菌涂层后的纺织品可以耐多次清洗，在92摄氏度的水中清洗65次仍能保持抗菌功能。

据介绍，该抗菌涂层技术已经过应用测试并进入商业化阶段。2013年，保加利亚一所医院对涂层加工过的床单、枕套和病号服等进行了测试，显示抗菌效果显著。盖丹肯教授实验室的小型反应器目前已由德国布鲁克纳纺织品机械公司开发成大型生产设备，用于纺织业的工业化生产。以色列纺织高科技公司Sonovia已从巴尔伊兰大学获得对该抗菌织物涂层技术进行商业化应用的权利，未来他们将提供技术，布鲁克纳纺织品机械公司则负责拓展设备销售。

下一步，盖丹肯和他的团队希望将该技术拓展到食品包装材料的研发，将可食用抗菌微粒“嵌入”食品包装袋中，达到延长水果和蔬菜保质期的效果，从而减少食品浪费。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)