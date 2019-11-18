韩美防卫费分担协定第三轮谈判将开启 或难达共识

中新网11月18日电 据韩媒报道，第11次韩美防卫费分担协定第三轮谈判，将从18日开始在首尔举行，为期两天。预计双方以第二轮谈判结果为基础，就更具体的防卫费分担额进行协商。此前两次会议上，韩美双方立场难达共识。

韩国防卫费分担协商大使郑恩甫和美国国务院高级助理詹姆斯将作为首席代表，于18日在韩国东大门区韩国国防研究院举行非公开会议，讨论防卫费分担金规模等问题。

韩美代表团将以9月首尔第一次会议和10月夏威夷第二次会议上所确认的各自立场为基础，进行正式的差距调整。詹姆斯在此次会议之前，还于11月5日至8日访问了韩国，了解韩国舆论。

此前，美国要求韩国2020年承担的防卫费分担金达50亿美元，比2019年分担金增加400%。

另外，在15日韩美年度安保协议会(SCM)结束后举行的两国国防长官共同记者会上，韩美之间悬殊的立场差距也暴露无遗。

据悉，美方认为，应该制定防卫费分担系统的新框架。而韩国坚持认为，不能脱离以劳务费、军事建设费、军需支援费等三个范畴来确定驻韩美军驻扎费用的现有协商框架。要以合理、公平的防卫费分担为原则。

另一方面，韩国国内甚至向国会提交了敦促韩美防卫费分担金协商达成公正协议的决议案。

据此前报道， 韩美自1991年签署首份防卫费分担协定以来，迄今为止共签署10份协定。根据2019年3月签署的第10份协定，韩方承担的防卫费为1.0389万亿韩元(约合8.7亿美元)，较2018年上升8.2%。协定有效期截至2019年12月31日。

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