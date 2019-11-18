新华社圣彼得堡11月18日电 综述：第八届圣彼得堡国际文化论坛劲吹“中国风”

新华社记者李铭 鲁金博 陈梦阳

为期三天的第八届圣彼得堡国际文化论坛日前在俄罗斯历史文化名城圣彼得堡落下帷幕。作为本届论坛主宾国，中国派出了阵容强大的演出团体，举办了多场文化活动，使本届论坛洋溢着浓浓的“中国风”。

在中国文化和旅游部牵头下，中国对外文化集团有限公司组织了多家国内知名艺术单位参与了论坛的演出和交流活动。其中，上海民族乐团举办了2019俄罗斯巡演，并与俄罗斯艺术家联袂举行《海上生民乐·和平颂》等多场音乐会；中国国家话剧院演出了话剧《兰陵王》，为俄罗斯观众带来1400多年前中国北齐名将兰陵王的传奇故事。

此外，在论坛邀请下，北京舞蹈学院的师生16日在圣彼得堡上演了经典芭蕾舞剧《天鹅湖》；长沙交响乐团与俄罗斯音乐家组成近百人超大编制乐队14日在圣彼得堡爱乐大厅共同演绎了“人民的友谊”音乐会；根据中国当代著名作家莫言的剧本《我们的荆轲》编排的俄罗斯版戏剧《杀君行》14日晚在圣彼得堡与观众见面，剧中重要角色都由俄罗斯演员担任，演出引起轰动。

同时，中方还派出音乐、美术、电影、戏剧等领域的多位专家学者，参加各分论坛活动，与各国文化专家进行了深层次对话与交流。

俄罗斯文化部长梅金斯基在论坛致辞中表示，本届论坛给予中国主宾国地位不仅是对俄中两国建交70周年的致敬，也是俄中新时代全面战略协作伙伴关系在文化领域进一步加强的标志。

参加论坛的圣彼得堡国立大学校长克罗帕切夫在接受采访时说，中国成为本届论坛主宾国说明俄方对中国文化在俄罗斯传播的关注。目前有3万多名中国学生在俄罗斯留学，俄罗斯到中国留学的学生也超过了两万。希望俄中两国展开全方位、更深入的文化交流合作，并且取得更大成绩。

圣彼得堡国立大学东方系常务副主任罗季奥诺夫说，随着俄中各领域、各层次交往不断加深，中文和中国文化在俄受到越来越多的关注。希望未来俄中人文交流为促进两国人民相互了解和友谊发挥更大作用。

参加论坛的中国文化和旅游部副部长张旭说，2019年是中俄建交70周年，中国作为主宾国参加本届论坛具有重要意义，是中俄友好的有力见证。希望俄罗斯民众和来自世界各地的朋友深入感受中国悠久灿烂的文化，中方也将借此机会，学习俄罗斯和其他国家在繁荣文化发展方面的先进经验。

第八届圣彼得堡国际文化论坛14日在圣彼得堡拉开帷幕。本次论坛主题为“全球化世界中的文化密码”。据主办方统计，本届论坛共举办350多场文化活动，吸引了来自96个国家的逾3.5万名嘉宾。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)