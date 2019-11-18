英国警方调查议会选举舞弊指认

英国伦敦警察局16日确认，警方正在调查与12月议会选举相关的竞选舞弊指认。

英国脱离欧洲联盟党当天指认执政党保守党私下联络脱欧党议员候选人，以收买后者放弃竞选。

【调查已启动】

伦敦警察局在一份声明中说，收到两份关联2019年议会选举的举报，涉及竞选舞弊和行为不当。

“两份举报目前正接受评估，”声明说，警方特别调查小组正在处理。

伦敦警察局没有提供更多细节。

英国议会6日解散，定于12月12日选举。竞选活动持续大约5周，选举结果定于12月13日凌晨揭晓。首相鲍里斯·约翰逊希望保守党赢得议会下院多数席位，进而推动议会通过新版“脱欧”协议，带领英国2020年1月31日脱离欧盟。

【手段不光彩】

脱欧党党首奈杰尔·法拉奇16日说，保守党暗中联络脱欧党议员候选人，许诺后者政府工作岗位或贵族爵位提名机会，以换取脱欧党候选人放弃竞选。

法拉奇认定，保守党这一做法是“最高级别的腐败”。他指认约翰逊的顾问爱德华·利斯特等保守党人士联络8名脱欧党候选人。

脱欧党候选人安·维德科姆告诉英国广播公司记者，保守党方面许诺，一旦她退出竞选、保守党赢得选举，她将获准在新政府脱欧谈判进程中发挥作用。

最大反对党工党上院议员查尔斯·福尔克纳给伦敦警察局长克雷茜达·迪克和检察机关写信，要求调查脱欧党的指认。

脱欧党不久前为保守党送上“礼物”。法拉奇11日说，在保守党上次选举获胜的317个选区，不会选派候选人竞选，会派人在工党和其他支持“留欧”政党占据优势的选区竞选。这类选区共有275个。

英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫16日说，就脱欧党方面的指认，“我连一秒钟都不会相信那是真的”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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