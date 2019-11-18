【寰球观察】开放是世界前进的不竭动力

王磊 北京师范大学金砖国家合作中心主任、政府管理学院副教授

11月10日至14日，习近平主席对希腊进行国事访问并赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。在习主席此访的各双多边会晤中，在金砖国家领导人巴西会晤期间的各场重要讲话中，开放一直都是一个闪耀的高频词。它不仅是中国国家领导人一以贯之向世界分享的中国发展经验，也是中国和希腊这两个东西方古老而灿烂的文明发源地所共同珍视的伟大智慧，更是代表金砖国家向全世界提供的为人民谋幸福、为世界谋发展的理念。

习主席此访不断强调开放对于国家发展和世界前进的重要性，具有十分重大的现实意义，是对当前世界面临的百年未有之大变局的深邃思考。放眼世界，近年来，经济全球化遭遇逆风，部分发达经济体陷入“本国优先”的迷思，导致保护主义、单边主义横行，沉寂了一段时间的霸权主义、强权政治、霸凌主义甚嚣尘上，给本已缺乏强劲发展动力的世界经济雪上加霜，导致世界经济分化与失衡愈加严重，全球政治经济中不稳定不确定因素明显上升，变乱交织、相互激荡，导致本已十分复杂的国际局势愈显混乱。开放还是封闭？是多个国家和民族都在严肃思考的一个问题；进一步扩大开放还是踟蹰不前？也是要做出的一个战略抉择。党的十九届四中全会《决定》中提出，推进合作共赢的开放体系建设，坚持互利共赢开放战略，推动建设开放型世界经济。习主席此访直接展现了中国坚持互利共赢开放战略的坚定决心和表率践行的大国引领与使命担当。

开放是中国取得巨大发展成就的宝贵经验，中国也将进一步推动全方位对外开放。习主席在金砖国家领导人第十一次会晤期间发表的《携手努力共谱合作新篇章》重要讲话中指出，中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。这些举措在第二届中国国际进口博览会刚刚举行的背景下更显其力度。习主席在讲话中多次强调的中国进一步扩大开放重大具体举措，也是中国近年来在博鳌亚洲论坛、中国国际进口博览会、金砖国家领导人会晤、二十国集团峰会、亚太经合组织领导人非正式会晤、“一带一路”国际合作高峰论坛等重大多边外交场合一直分享给世界的中国抉择。

开放是世界前进的不竭动力，自我封闭必然没有前途。只有顺应经济全球化和新一轮科技革命和产业变革的大潮，才能为世界和平稳定与共同发展注入更强大的动力。因此，面临世界百年未有之大变局，世界各国只有坚定地维护多边主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动建设开放型世界经济，并促进文明之间交流互鉴，才能实现自身发展和全人类的共同发展。面对挑战与变化，无论是包括金砖国家在内的新兴市场国家，还是主要发达国家，都要承担起自身应有的使命担当，以开放促发展，以合作谋共赢，这也是推动构建人类命运共同体的必由之路。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)