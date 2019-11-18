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以色列空袭哈马斯军事目标 巴以新一轮交火以来首次

2019年11月18日10:11  来源：新华网
 

　　以色列军方16日空袭加沙地带由巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制的多处军事目标，理由是巴勒斯坦武装人员向以色列境内发射火箭弹。

　　自一名巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）指挥官12日遇袭身亡触发巴以新一轮交火以来，这是以色列军方首次空袭哈马斯目标。

　　【空袭回应】

　　巴勒斯坦武装人员16日向以色列南部发射多枚火箭弹，触发以军空袭回应。

　　约旦河西岸城市贝尔谢巴16日午夜响起空袭警报，提醒来自加沙地带的火箭弹。这一城市距离巴以边界大约35公里。以色列军方拦截两枚火箭弹，数小时后针对多个哈马斯军事目标发动空袭。暂时没有人员伤亡报告。

　　法新社以巴勒斯坦安全部门人士为消息源报道，遇袭哈马斯军事目标位于加沙地带北部，一处是军事营地，一处是海上武装人员使用的军事设施，还有一处是地下设施。

　　这是杰哈德指挥官巴哈·阿布·阿塔12日遇袭身亡以来，哈马斯军事目标首次遭以方袭击。哈马斯暂时没有回应。

　　哈马斯2007年以来实际控制加沙地带，是这一地区实力最强的武装派别。杰哈德是加沙地带第二大武装派别，是哈马斯的“盟友”。

　　【脆弱停火】

　　以色列军方先前有意避免让哈马斯卷入新一轮冲突，以防止局势恶化，但16日改口称，哈马斯应该承担责任。

　　以色列军方发言人乔纳森·孔里库斯14日说：“我们当然区分哈马斯和杰哈德，我们所有行动都慎重、适当，只针对归属杰哈德的军事目标。”

　　不过，以色列军方16日说，哈马斯应该承担责任，“承担针对以色列平民采取行动的后果”。

　　法新社报道，尽管哈马斯多次重申不会抛弃“盟友”，这一武装组织自12日以来“置身事外”，一定程度上使以色列与杰哈德14日达成的停火约定“脆弱”。

　　埃及方面斡旋下，以色列同意杰哈德提出结束交火的3项条件：以色列停止定点清除；停止射杀巴以边境的巴勒斯坦示威者；放松对加沙地带的封锁。

　　加沙武装组织在达成停火约定后向以色列目标发射多枚火箭弹，以方空袭回应。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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