土耳其官员：与美俄都是盟友 S-400“买了就要用”

土耳其国防工业局局长伊斯梅尔·德米尔16日确认，土耳其从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统是为了使用，不会让这一系统闲置。

德米尔接受美国有线电视新闻网(CNN)土耳其频道采访时说，土耳其重金购买S-400却不使用这一系统“不符合逻辑”，土耳其和美国有意化解分歧。他说：“我们与俄罗斯和美国都是盟友。我们必须遵守签署的协议。”

美国总统唐纳德·特朗普13日在白宫会晤土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，敦促后者放弃S-400。埃尔多安说，土耳其不会损害与俄罗斯的关系，同时重申土方有意购买美制“爱国者”导弹防御系统。

美国认为，S-400无法与北大西洋公约组织武器系统兼容，土耳其安装这一俄制系统可能有助俄方今后定位和追踪美国及其盟国的F-35型隐形战机。美方要求土耳其放弃购买S-400，继而禁止向土方出售F-35战机，暂停土方参与F-35研发生产项目并且威胁制裁土耳其。土耳其7月接收首批S-400系统设备，美方暂时没有执行制裁方案。

一名土耳其总统高级助理15日说，土耳其和美国官员已经着手评估土方购买S-400对F-35战机项目的影响。

德米尔认为，土美联手评估表明美方立场有所松动，土耳其已经做好回应美方关切的准备。“只要双方坦诚相待，我们仍然相信，就S-400议题可以找到中间地带。”

德米尔说，土方人员继续在俄罗斯接受操作S-400的培训，俄方人员不会进入土耳其操作这一系统。（包雪琳）【新华社微特稿】

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