2019年迪拜国际航空展开幕

新华社迪拜11月17日电（记者苏小坡）为期5天的2019年迪拜国际航空展17日在阿联酋迪拜阿勒马克图姆机场开幕。包括中国航空工业集团公司在内的全球约1200家航空和航天企业参展，预计将吸引逾8万观众前来参观。

阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆和阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬共同为本届航展揭幕。

阿联酋航空集团公司董事会主席兼首席执行官艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆当天在社交媒体发文表示，迪拜航展已成为航空和航天业内人士交流沟通的重要平台，也是展示迪拜航空工业发展、创新和领导力的特别时刻。

作为参展的中国航空企业代表，中国航空工业集团公司围绕军机、民机、无人机3条主线，共组织7大类14项重点产品参展，室内展台面积达200平方米，室外静展面积500平方米。

中国航空工业集团公司副总经理陈元先说，首次在国外重大国际航展亮相的歼10CE战斗机和U8EW察打一体无人直升机展示样机是中国航空工业集团展台上的亮点。

往届迪拜航展期间，海湾各国航空公司与国际知名民用和军用飞机制造商经常签订上百亿美元巨额订单。分析人士认为，受波音737 MAX型客机停飞、全球经济放缓和海湾地区地缘政治等因素影响，本届航展不太可能继续这一“传统”，各航空公司将在采购机种和数量上趋于谨慎。

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