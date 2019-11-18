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埃及举行仪式庆祝苏伊士运河通航150周年

2019年11月18日09:58  来源：新华网
 

　　新华社埃及伊斯梅利亚11月17日电（记者李碧念）埃及苏伊士运河管理局17日在埃及东北部伊斯梅利亚省举行仪式，庆祝苏伊士运河通航150周年。埃及文物部长、法国和巴拿马驻埃及大使、航运界人士等百余人出席了庆祝仪式。

　　苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比在致辞中说，通航150年来，已经有超过130万艘船舶通过苏伊士运河，运送货物超过286亿吨，为埃及创造财政收入1359亿美元。目前，苏伊士运河海运集装箱运输量占全球的24.5%，全球约10%的海上贸易需要通过苏伊士运河。

　　他介绍说，未来苏伊士运河管理局将继续进行行政机构改革，同时通过增设系船柱、扩大等候区、增加挖泥船等办法改善服务并做好运河维护。此外，管理局还将致力于运河文化遗产保护，由管理局原行政大楼改建的苏伊士运河博物馆预计将于2020年一季度开馆。

　　长期以来，苏伊士运河收入是埃及国民收入和外汇储备的主要来源之一，与石油收入、旅游业收入和侨汇并称埃及经济四大支柱。2018至2019财年，苏伊士运河为埃及创造财政收入59亿美元，为历史最高水平。

　　2015年8月，埃及在原有193公里苏伊士运河河道的北段开通了新苏伊士运河，长度为72公里。作为苏伊士运河一部分的新运河为原有航道提供了双向通航条件，将船只的通航等候时间从原先的22小时缩短至11小时，并允许更大船只通过，从而提升运河通航效率。

　　苏伊士运河位于埃及境内，是连接地中海与红海的重要国际海运航道。苏伊士运河于1859年由法国人投资开凿，1869年11月17日正式开通，这一天被定为运河通航纪念日。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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