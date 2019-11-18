“一带一路”的八大特征

“海纳百川，有容乃大”，“一带一路”的朋友圈不断扩大，获得日益广泛的国际支持。

11月15日，2019“一带一路”商协会对话与合作年会在成都举行，19国嘉宾齐聚蓉城，共话国际合作与发展机遇。年会期间，欧盟中国联合创新中心、成都市总商会、荷比卢商会、希腊希俄斯发展局、西班牙中国旅游协会、新西兰跨境电子商务行业协会等共同发起“一带一路”国际组织联盟成都倡议。年会吸引世界各国商协会和国际组织参与“一带一路”，持续推进“一带一路”国际合作。截至2019年10月底，中国已经同137个国家和30个国际组织签署197份共建“一带一路”合作文件。联合国大会的重要决议也纳入“一带一路”建设内容。“一带一路”倡议为何能够获得广泛的国际支持？这是因为，“一带一路”有八大鲜明特征。

1 “一带一路”的黄金法则

“共商、共建、共享”是“一带一路”的黄金法则，其核心在于“协同”。参与共建的各方严格遵守这一法则，取得了积极显著成效。据华盛顿风险管理公司RWR Advisory Group评估，截至2018年中期，“一带一路”合作项目的落实率为86%。这一比例究竟高不高？对比数据能说明问题，同期亚洲开发银行的项目落实率64.9%，世界银行的数据为78.3%。但是，必须指出，“一带一路”才刚刚起步。

据世界银行评估，“一带一路”国家占全球商品贸易的40%。“一带一路”提出五年来（2013-2018），中国与沿线国家货物贸易累计超过6.5万亿美元，中国在沿线国家建设境外经贸合作区82个，为当地创造24.4万个就业岗位和20多亿美元税收。截至2018年底，中国对沿线国家直接投资超过900亿美元。2019年前8个月，中国企业对沿线53个国家总投资额达90多亿美元。

2 “一带一路”以互利为基础

“一带一路”是一条宽阔的双向车道，其价值在于互利。沿线国家对中国的累计投资额超过400亿美元。在中国市场需求快速增长的背景下，对华投资增势还将持续。随着互联互通的不断推进，中国提升营商环境法律法规的相继出台，外资在华经营将更加便捷有序。

中亚国家的例子颇具代表性。联合国商品贸易统计数据库的统计信息显示，2018年中国对中亚国家的出口总额为226亿美元，比上年增长5.8%。中国从中亚国家的进口总额为191亿美元，比上年增长31.2%。大部分国家都刷新了对华出口的历史纪录：2018年土库曼斯坦对华出口增长23.5%，哈萨克斯坦增长33.7%，乌兹别克斯坦增长58%，塔吉克斯坦增长64.3%。

3“一带一路”促进利益对接

“一带一路”建设有利于沿线国家将本国利益同地区利益对接，将本国经济社会发展战略同地区和全球发展战略对接。上海合作组织的相关文件中明确表示支持“一带一路”建设，大力推动“一带一路”与欧亚经济联盟对接。

2014年9月在杜尚别，塔吉克斯坦成为第一个支持并签署共建“丝绸之路经济带”谅解备忘录的国家。建材加工业的快速发展是中塔“一带一路”合作的重要务实成果。中塔合资兴建的建材企业投产后不仅能够充分满足本国市场的水泥需求，还供应出口，塔吉克斯坦一跃成为地区重要的水泥出口国。2018年，塔吉克斯坦水泥产量的37%供应出口。

4 互联互通携手共赢

投资建设跨境基础设施具有战略性意义，能够加强互联互通，促进国际贸易，提升“一带一路”的产能水平。2017年5月27日，中国土木工程集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同承建的吉布提多哈雷多功能港口项目（一期）工程顺利完工，投入运营，项目年设计货物吞吐能力708万吨。2018年7月5日，吉布提国际自由贸易区一期工程的正式启动，预计年贸易额将达10亿美元。自贸区主要聚焦物流仓储、出口加工、投融资服务和免税产品加工。该项目堪称多方合作共赢的典范：多哈雷港的每个集装箱码头都有铁路直通埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，这对没有出海口的埃塞俄比亚意义深远。

5 “一带一路”让区域合作提速升级

据专家评估，“一带一路”交通走廊建设将解决两大运输关键问题：缩短货物在途时间，支撑贸易投资增长。据测算，货物运输周期可以缩短12%，贸易额增速将从2.8%提升至9.7%。智慧城市、工业园区建设也将为“一带一路”赋能。白俄罗斯就是一个成功案例。

白俄罗斯共和国首都明斯克市郊25公里处正在建设一座集聚高技术、高竞争力新型产业，出口导向型的现代化国际生态社区，这就是中白巨石工业园区。巨石工业园离明斯克国际机场不远，毗邻多条铁路干线和柏林——莫斯科国际公路，完全有条件成为广大欧亚国家发展对欧合作的窗口。

哈萨克斯坦是中欧运输的桥梁和通道。过去6年，哈萨克斯坦投入大量资金发展基础设施，对2500多公里铁路和12000多公里公路进行了升级改造。如今，11条国际交通走廊过境哈萨克斯坦，每天有6-7班列自东向西开行，是2012年的近40倍！乌兹别克斯坦也是“丝绸之路经济带”互联互通的受益方，“中国技术”在这里打通了中亚最长隧道。安格连－帕普铁路卡姆奇克隧道全长19.26公里，中国工人仅用900天时间完成了这一高难度的工程，从此天堑变通途。

“一带一路”合作不仅为中亚的基础设施建设注入了新动力，也助力所有沿线国家经济建设换挡提速。

6 “一带一路”开辟机遇窗口

“一带一路”为沿线国家农产品出口提供了广阔市场。国际运输通道的建设为收入水平较低的国家吸引直接外国投资开辟了新前景。世界银行预测，沿线国家外资流入增速可达7.6%。例如，2018年哈萨克斯坦农产品出口实现增长37.6%，2018年中国对哈萨克斯坦的投资增长了119%。

哈萨克斯坦积极对接“一带一路”，着力打造欧亚大陆物流运输枢纽，哈国新增就业岗位5万多个。中哈两国在可再生能源领域的合作水平不断提高。2018年11月30日，中国政府援建的1兆瓦太阳能电站及5兆瓦风能电站在阿拉木图州正式交付。这是哈萨克斯坦和整个中亚最大的太阳能和风能电站。项目的实施给千万个哈萨克家庭送去了光明和温暖。

7 “一带一路”促进文明对话

“一带一路”为维护和发展不同文化、不同文明之间的对话打造良好平台，推动科学、教育、人文合作，促进民间外交。“一带一路”正在架起一座座友谊之桥，连结亚非欧各大洲关注安全与发展，反对保护主义的国家和人民。

更重要的是，“一带一路”建设为全球提供公共产品。据专家评估，“一带一路”的互联互通项目和经贸往来将帮助4亿人摆脱贫困。当前，全球还有13亿贫困人口，“一带一路”将为全球减贫贡献中国力量和智慧。

8 共建“一带一路”开创更美好的世界

“一带一路”正在步入新的发展阶段，国际格局风云变幻，“一带一路”未来走势如何？

摩根士丹利银行预测，2027年“一带一路”的投资总额将达到1.3万亿美元。“一带一路”朋友圈的发展潜力巨大。目前，沿线经济体尚有30%的贸易潜力有待挖掘，直接投资潜力尚有70%的提升空间。世界银行数据显示，“一带一路”国家在全球出口中的份额为40%，在全球直接外资中的比重为35%。2013-2018年间，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额年均增长4%，高于同期中国对外贸易增速，占中国货物贸易总额的比重达到27.4%。在全球经济复苏乏力的背景下，这一数据给人留下深刻印象。

作为世界经济增长火车头的中国及其“一带一路”倡议受到全世界的高度关注。2019年1-8月，中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同3884份，新签合同额777.7亿美元，同比增长27.5%。项目实施过程中难免会遇到困难，但只要遵守“共商、共建、共享”的黄金法则，任何困难都可以克服。“一带一路”之海将以更加开放的姿态容纳百川。

作者为政治学博士、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）

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(责编：秦白雪(实习生)、刘洁妍)