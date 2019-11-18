英国保守党支持率获新高 议会选举结果仍难料

一份16日发布的民意调查显示，英国执政党保守党当前民意支持率创下2017年以来新高。同时，12月12日议会选举是结果最难预测的一次选举。

【行情看好】

自英国2016年公民投票表决确定脱离欧洲联盟以来，英国政坛围绕这一议题久拖不决，各政党难以统一立场，动摇了投资者对这个世界第五大经济体的信心。

四项各不相关的民调16日显示，保守党所获民意支持率领先第一大反对党工党10至17个百分点。

据英国舆观调查公司调查，保守党支持率是45%，创2017年以来最高纪录；工党支持率28%，保持不变；支持“留欧”的自由民主党15%；脱欧党4%。

萨万塔-康雷斯调查公司所做调查显示，保守党支持率41%，工党33%；奥皮纽姆咨询公司调查显示，保守党领先工党16个百分点；《星期日邮报》调查显示，保守党领先工党15个百分点。

鲍里斯·约翰逊现年55岁，今年7月接任首相，以强硬“脱欧”姿态承诺10月31日完成这一程序，最终被议会程序“拖黄”。

在明年1月31日“脱欧”新期限到来前，约翰逊押宝12月12日新一届议会选举，希望打破僵局，以多数党优势推动新版“脱欧”协议在议会过关。

【难以预测】

虽然多项民意调查看好保守党选情，一些政治分析师提醒，“脱欧”立场严重分化主要政党和选民，可能打乱传统意义上的预估，一些小党可能获利。

路透社因而把下一届议会选举称为英国自1923年以来结果最难预料的选举之一。

舆观调查公司先前所作民意调查显示，在下一届议会选举中，86%的选民以“脱欧”或“留欧”为核心政治诉求，比例高于政党归属感。

英欧双方议会需批准约翰逊先前谈妥的新版“脱欧”协议，以便协议所设“脱欧”过渡期生效。过渡期供英欧双方谈判贸易协定。

英国《每日电讯报》17日援引约翰逊的话报道，保守党所有候选人都已经承诺支持他的“脱欧”方案，一旦保守党赢得议会选举、成为多数党，“脱欧”大门即刻敞开。

约翰逊说：“我与英国民众作约定：如果大家投票给保守党，大家可以百分之百确信，由保守党领导的多数党政府将打破议会僵局，完成‘脱欧’。”（田野）（新华社专特稿）

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