人民网>>国际

驻日美军费用：美国漫天要价 试探日方态度

2019年11月18日09:06  来源：新华网
 

　　日本政府官员16日证实，美国方面7月要求日方将所负担美军驻扎费用增加4倍，遭日方拒绝。

　　日方认定美方所提涨幅“不现实”，可能是总统唐纳德·特朗普“交易的一环”，目的是试探日方态度。

　　【漫天要价】

　　一名不愿公开姓名的日本政府官员告诉共同社记者，时任美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿7月访问日本时提出“涨价”要求。特朗普认定，日本和韩国负担的美军驻扎费用不够多，要求两国大幅提高分摊比例。共同社报道，这是特朗普首次针对日方给出具体涨幅。

　　现有5.4万美军士兵驻扎日本。日本2019年度财政预算显示，日本负担大约1974亿日元（约合127亿元人民币）驻日美军费用。如果按博尔顿的要求增加4倍，日方需要掏9870亿日元（636亿元人民币）。

　　博尔顿7月下旬访日，分别与时任日本外务大臣河野太郎、时任防卫大臣岩屋毅、时任国家安全保障局局长谷内正太郎会晤。熟悉会晤内容的消息人士说，博尔顿提及，美方要求韩国政府将韩方负担的驻韩美军费用增加至5倍，希望日本按同样比例提高军费分摊金额。

　　美国《外交政策》杂志15日以多名美国政府官员为消息源报道，博尔顿要求日方所负担的军费翻两番，增至80亿美元（560亿元人民币）。

　　【谈判在即】

　　日方认定美方所提涨幅“不现实”，告诉博尔顿“日本在（美国）盟国中负担（驻扎美军费用）比例已经最高”，拒绝美方要求。

　　美国国防部2004年发布的报告显示，2002年驻日美军费用74.5%由日本政府承担，比例远远高于其他国家。美国2004年以后没有发布各国分摊比例。

　　就美方所提涨幅，日本防卫省官员告诉共同社记者，“特朗普擅长做交易，（大幅涨价）是交易的一环，（美方）想看看日方的反应”。

　　日美2016年签署的驻日美军费用分摊协定将在2021年到期。美国国务院发言人说，美日定于明年上半年就更新费用分摊协定启动谈判。

　　美国国防部长马克·埃斯珀15日访问韩国时给美韩军费分摊谈判定下时间表，说希望在年底以前谈妥。韩国媒体报道，美国考虑将美韩军费分摊谈判结果作为日后与日本等国同类谈判的“基准”。共同社报道，美韩军费分摊谈判结果可能影响美日谈判。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved