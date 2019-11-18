驻日美军费用：美国漫天要价 试探日方态度

日本政府官员16日证实，美国方面7月要求日方将所负担美军驻扎费用增加4倍，遭日方拒绝。

日方认定美方所提涨幅“不现实”，可能是总统唐纳德·特朗普“交易的一环”，目的是试探日方态度。

【漫天要价】

一名不愿公开姓名的日本政府官员告诉共同社记者，时任美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿7月访问日本时提出“涨价”要求。特朗普认定，日本和韩国负担的美军驻扎费用不够多，要求两国大幅提高分摊比例。共同社报道，这是特朗普首次针对日方给出具体涨幅。

现有5.4万美军士兵驻扎日本。日本2019年度财政预算显示，日本负担大约1974亿日元（约合127亿元人民币）驻日美军费用。如果按博尔顿的要求增加4倍，日方需要掏9870亿日元（636亿元人民币）。

博尔顿7月下旬访日，分别与时任日本外务大臣河野太郎、时任防卫大臣岩屋毅、时任国家安全保障局局长谷内正太郎会晤。熟悉会晤内容的消息人士说，博尔顿提及，美方要求韩国政府将韩方负担的驻韩美军费用增加至5倍，希望日本按同样比例提高军费分摊金额。

美国《外交政策》杂志15日以多名美国政府官员为消息源报道，博尔顿要求日方所负担的军费翻两番，增至80亿美元（560亿元人民币）。

【谈判在即】

日方认定美方所提涨幅“不现实”，告诉博尔顿“日本在（美国）盟国中负担（驻扎美军费用）比例已经最高”，拒绝美方要求。

美国国防部2004年发布的报告显示，2002年驻日美军费用74.5%由日本政府承担，比例远远高于其他国家。美国2004年以后没有发布各国分摊比例。

就美方所提涨幅，日本防卫省官员告诉共同社记者，“特朗普擅长做交易，（大幅涨价）是交易的一环，（美方）想看看日方的反应”。

日美2016年签署的驻日美军费用分摊协定将在2021年到期。美国国务院发言人说，美日定于明年上半年就更新费用分摊协定启动谈判。

美国国防部长马克·埃斯珀15日访问韩国时给美韩军费分摊谈判定下时间表，说希望在年底以前谈妥。韩国媒体报道，美国考虑将美韩军费分摊谈判结果作为日后与日本等国同类谈判的“基准”。共同社报道，美韩军费分摊谈判结果可能影响美日谈判。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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