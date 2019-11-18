特朗普弹劾调查继续“取证” 证词直指“关键人”

美国国会众议院16日继续为针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查“取证”。

依据众议院情报委员会当天公开的一份证词，共和党籍副总统迈克·彭斯的一名特别顾问指认特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话内容“不寻常、不恰当”。

【“不寻常”】

这份证词中，彭斯的外交政策助理珍妮弗·威廉姆斯说，她当时旁听美乌总统通话，特朗普坚持要求乌克兰作带有“政治敏感性”的调查，这让她觉得“不寻常且不恰当”。

一名情报官员今年8月检举特朗普7月25日与泽连斯基通话内容不妥。那次通话触发众议院9月24日启动弹劾调查，涉及特朗普是否下令冻结对乌克兰将近4亿美元军事援助，以迫使泽连斯基调查美国前副总统、2020年总统选举民主党籍竞选人乔·拜登及其儿子亨特。

众议院情报委员会16日公开一份早先闭门听证会的证词。证人、国家安全委员会前俄罗斯事务顾问蒂姆·莫里森当时同样旁听通话，就通话内容表达担忧。

莫里森说：“有关泽连斯基总统……卷入我国政治的任何想法都让我不舒服。”他拒绝说明是否认为那次通话“不合法或不恰当”，只强调他担心通话内容外泄，伤及美乌关系。

美国驻乌克兰临时代办威廉·泰勒在本月13日首场公开听证会上说，一名工作人员告诉他，与乌克兰事务相比，特朗普“更在意”针对拜登的调查。莫里森作证，他看过泰勒的证词，就证词的要点“不持异议”。

依据日程安排，威廉姆斯和莫里森定于下周出席公开听证会。

另外，白宫行政管理和预算局官员马克·桑迪16日出席闭门听证会，就美国对乌克兰军事援助是否曾因政治原因而暂停发放作证。这是这一机构的官员首次作证。

【“询意愿”】

泰勒提及的那名工作人员11月15日晚些时候出席一场闭门听证会，抖出涉及弹劾调查关键证人、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰的“新料”。

这名工作人员名为戴维·霍姆斯，是美国驻乌克兰使馆工作人员。霍姆斯作证，他听到特朗普与桑德兰在前者与泽连斯基通话次日、即7月26日的通话内容。通话中，特朗普问及乌克兰调查拜登及其儿子的“意愿”。

“那么，他（泽连斯基）准备调查？”特朗普问道。桑德兰回答，“他（泽连斯基）准备那么做”，称乌克兰总统会做“你要求他做的任何事”。

路透社报道，霍姆斯的说法似乎与桑德兰先前证词有出入。先前证词中，桑德兰没有提及他与特朗普7月26日通话。

桑德兰本月早些时候一度提供补充证词，更正先前的说法，承认曾告知乌克兰官员，要想得到美国对乌克兰军事援助，需要用调查特朗普的竞选对手交换。他定于本月20日出席公开听证会。

众议院情报委员会民主党籍成员埃里克·斯沃韦尔16日告诉媒体记者，正在考虑安排霍姆斯出席公开听证会。

按照流程推算，众议院全体有望在12月末圣诞节以前就是否弹劾总统表决。调查随后交由参议院“审理”，以决定是否罢免总统。（闫洁）（新华社专特稿）

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