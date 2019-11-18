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泰国孔敬大学孔院组织八千人参加汉语考试

2019年11月18日08:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷11月18日电（记者孙广勇）11月17日，泰东北地区依旧骄阳似火，孔敬孔院下设各考点里的考生们也热情洋溢。伴随着明媚的阳光，孔敬孔院迎来了本年度最大规模的YCT考试，共计7859名学生参加了此次汉语考试。这是孔敬孔院连续第三年组织超过五千人的汉语考试，并已连续三年蝉联泰国汉考量第一。

早上九点，从远至巴蜀府的阿育塔亚天主教学校，到距离孔院仅几百米之遥的孔敬大学附属小学，孔敬孔院本部及下设的23个考点同时开考，其中500人以上考点7个，千人考场2个。而孔敬市立越甘中学的考生数量更多达1430人，考试等级覆盖YCT1-3级，创历年新高。

参加YCT考试的学生，由于年龄较小，很多考生都是家长全程陪同过来参加考试。来自乌隆府的考生安安出生于一个华裔家庭，虽然才12岁，但是受父母的影响，已经学习了4年的汉语。安安的妈妈说，能看到自己的孩子喜欢学习汉语，比什么都重要。孔敬孔院也特意为这位考试安排了一间教室进行考试。从只有一人的考场到千人同考，孔敬孔院愿意为每一位喜欢学习汉语、努力参加汉语考试的学生提供最贴心的考试服务，珍惜每一位考生的考试机会，真正做到“服务考生，考教相长”。

孔敬孔院汉考规模的扩大，与孔院重视普通志愿者工作与孔院工作的融合发展密不可分。孔敬孔院鼓励周边志愿者教师考取监考资格证书，协助孔敬孔院开展考务工作，共同推进汉语教育事业。在武里南公立华侨学校，就有当地普通志愿者协同泰国老师一起，共同为该校汉语考试工作服务。同时，孔院也主动为周边普通志愿者所在学校送考送教，提供教学和考试服务与支持。

“汉语学习要从娃娃抓起”已是泰东北地区很多中小学教学负责人的共识。孔敬孔院在泰东北地区开展汉语教学十三年来，稳扎稳打，锐意进取，一直致力于在考生结构、考生数量和考生类型等全方面推动汉考工作不断进步。近年来，YCT考试的考生数量逐年递增，在孔敬孔院的推广与努力下，当地不少学校已将YCT汉语考试作为检测汉语教学质量及学生汉语水平的标准。2019年，孔院下设考点中有4所学校均为全校汉语学习学生参加YCT汉语考试。同时，孔敬孔院一直坚持“以考促教，以考促学”的理念，自2018年起，与四川新华乐知教育科技有限公司合作，在泰东北地区的10所中小学共同建立了“YCT智慧汉语教室”，将先进的数字化教学资源引入中小学课堂，以YCT标准汉语教程规范当地汉语教学，率先尝试将远程教学、数字化资源、本土师资辅助相结合，打造三位一体的立体教学模式，解决当地学校汉语师资不足，教学延续性差等问题。在帮助学校切实提高汉语教学质量，转变汉语教学模式的同时，带动YCT汉语考生人数呈几何式增长。“YCT智慧汉语教室”设立两年以来，10所学校的上万名学生受益于此，共5160名学生学习课程后参加了YCT汉语考试。

孔敬大学孔子学院自2012年设立汉语考试考点以来，7年内建立了38个分考点，遍及泰东北地区13个府。尤其是近两年，在泰国汉语学习持续升温，汉语教学低龄化趋势日趋明显的大背景之下，当地院校纷纷要求设立考点，仅2018-19年，就新增考点13个。11月10日，孔敬孔院还与四川新华发行集团签订协议，共同建立“新华-国际汉语文化交流中心”，这是该集团旗下首个在海外合作设立的语言文化交流中心。今后双方将拓展“YCT智慧汉语教室”的成功模式，合作开展在泰语言与文化数字化教学模式推广，数字化教学资源研发，本土师资与教材培训，将泰东北乃至全泰的汉语教学与汉语考试推向提质增效的新阶段。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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