图一为西安铁路集装箱中心站，这是“长安号”国际货运班列的始发站。

本报记者 刘 龙摄

图二为青海省果洛藏族自治州久治县境内的年保玉则风光。

新华社记者 张宏祥摄

图三为在第二届进博会上，参观者在工作人员的指导下体验一家公司为医院和康复中心设计生产的步行辅助设备。

新华社记者 王 鹏摄

北京空气质量改善明显

北京市的治污战争打得很彻底。如今，北京空气中的颗粒物浓度预计比一年前下降1/5。

8月，北京PM2.5平均浓度为23微克/立方米，与2013年相比已是翻天覆地的变化。一般来说，当指数在50以下时，空气质量被认为是良好的。

北京于2013年开始公布空气质量数据，并出台了一项全面行动计划，以解决空气污染问题，派遣环保官员关闭污染工厂，要求重污染车辆驶离公路等。如今，空气质量指数超过200的日子已经成了例外情况，而不是常态。

——据英国《泰晤士报》网站报道

中欧班列再添新线路（见图一）

日前，中国西安驶往欧洲中部的中欧班列“长安号”完成了在土耳其安卡拉的接车仪式，并驶向终点站——捷克布拉格。

一条从博斯普鲁斯海峡下穿过的隧道，使这条新的运输线成为可能。该线路使货物得以绕过俄罗斯，通过土耳其连续不断的铁路通道运往欧洲。以往，火车必须在伊斯坦布尔乘轮渡过海峡，货物流动因此延迟。

在今年7月访问中国期间，土耳其总统埃尔多安呼吁土中两国在交通、旅游、贸易和投资等领域开展进一步合作。

——据日本《日经亚洲评论》报道

青藏高原拟建国家公园（见图二）

“世界屋脊”是中国现代化最新努力的焦点，中国此次的目标之一是在青藏高原建设自己的“黄石公园”。

今年8月，来自中国、美国等国的决策者和科学家在青海西宁开会，讨论如何在中国建立一个统一的制度，为限制开发和保护生态系统制定明确标准。中国的国家公园制度预计将在2020年正式公布。

首批试点园区之一位于青海。该地区是雪豹、中国山猫等濒危物种的栖息地，也是长江、黄河和澜沧江三条大河的源头。

杜克大学生态学者斯图亚特·皮姆说，中国建立统一的国家公园制度的雄心代表着“保护中国生物多样性和自然遗产的一项新的、认真的努力”。

——据美国《洛杉矶时报》报道

机器人将应用于养老市场（见图三）

中国机器人制造商正在争夺社会服务市场。据预测，未来20年，中国1/4居民将成为退休者，这将创造出巨大的社会服务市场。

当前，机器人能完成大量照顾老人的技术性任务，如提醒吃药、监控电器等。同时，随着老年人孤独感问题日益凸显，社交能力也将极大影响未来机器人的竞争力。目前，中国一些社区康复中心正在测试此类机器人。

越来越多中国企业开始进入养老服务市场。据普华永道估计，这一领域未来4年的营业额将超过1.5万亿美元。

——据俄罗斯《消息报》报道

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)