第十次中国—东盟国防部长非正式会晤举行

本报曼谷11月17日电 （记者林芮）第十次中国—东盟国防部长非正式会晤17日上午在泰国曼谷举行。会议由中国国务委员兼国防部长魏凤和同东盟轮值主席国泰国副总理巴威共同主持。

魏凤和说，过去一年，中国—东盟积极落实双方共识，防务安全合作稳步推进、成效明显。双方坚持密切互动，利用双多边场合深入沟通，夯实互信基础；坚持互利合作，举行两次海上联演、首次防务智库交流，共创双赢格局；坚持真诚相待，举行首次中青年军官友好交流，厚植友谊土壤；坚持以和为贵，有效管控分歧，积极推进合作，维护和平大局。

魏凤和说，当前，中国发展进入新时代，东盟发展步入新阶段。中国将一如既往支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位。面对世界百年未有之大变局，中国—东盟应顺应大势、加强合作，常态开展各层级防务交流，继续举行海上联演，不断深化人员培训、装备技术、灾害救援、反恐维稳等领域合作，携手维护地区安全稳定，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体作出积极贡献。

东盟防务部门领导人高度评价东盟—中国关系发展，赞赏中方为推动双方防务安全合作所作不懈努力，对中方所提积极倡议表示支持，愿意同中方继续加强沟通协调，推动防务安全务实合作，共同维护地区和平稳定和发展繁荣。

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 02 版）

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