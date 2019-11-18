“中国朋友为我们的发展注入动力”

由中国电力建设集团参与投资建设的印尼明古鲁燃煤电站首台机组11月15日正式并网发电。这一项目将有效缓解明古鲁省乃至苏门答腊岛长期以来的电力短缺问题。

明古鲁燃煤电站位于印尼苏门答腊岛西海岸的明古鲁省明古鲁市，由中国电建与印尼因塔公司合作开发，于2016年10月25日开工，建成后预计年发电量达14亿千瓦时。该电站采用中国技术、中国标准、中国设备，高效能机组减少了用煤量及二氧化碳、二氧化硫排放，先进的废水处理系统实现了污水零排放，有效保护了当地生态环境。

中国电建集团海外投资有限公司董事长盛玉明在当天的启动仪式上表示，明古鲁燃煤电站作为明古鲁省首个火电项目和该省目前最大在建外资项目，为推动当地经济社会发展起到了重要作用。项目采用业主、设计、监理、施工“四位一体”建设组织管控模式，充分发挥了中企全产业链一体化优势。公司将继续抓好项目建设运营，为当地经济社会发展作出更大贡献。

印尼投资协调委员会负责人阿古斯表示，明古鲁燃煤电站项目将拉动当地经济快速发展。该项目具有投资示范作用，将吸引更多的外国企业前来投资。明古鲁省政府、印尼国家电网公司和因塔公司的代表在致辞中也都高度评价了明古鲁项目建设为当地作出的积极贡献。

缺电、缺工业、缺高技术人才极大阻碍了明古鲁省的发展，当地政府和居民都对该电站项目抱以极大的热情与支持。据介绍，项目开工建设以来，已累计为当地提供了超过2000个就业岗位，投产运营后预计将提供上百个中高端就业岗位。电站工程师佐哈密表示，受益于良好的交流机制，中方员工与印尼员工在建设过程中深入沟通、互相学习，有力推动了项目建设进程。同时，通过施工机械、建材采购等，中企为当地创造了约4000万美元的收入，项目投产发电后还将进一步带动当地经济发展繁荣。“感谢中国朋友为我们的发展注入动力”。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 02 版）

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