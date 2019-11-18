“习近平主席对希腊的国事访问进一步推动了希中两国经济合作。”希中经济合作商会主席福蒂斯·普罗瓦塔斯日前在接受本报记者专访时表示，希中两国深入开展共建“一带一路”，成果丰硕，未来可期。

普罗瓦塔斯曾任雅典市副市长多年，积极推动希中地方合作。近十年来，他每年都多次到访中国，目睹了中国日新月异的变化。“中国的发展进步太快了，每次去都会有新的发现。”他说，新中国成立70年来，人民生活水平大幅提高，科技领域取得巨大进步，特别是数字科技已走在世界前列。

“虽然相距遥远，但共建‘一带一路’把我们紧密联系在一起。”普罗瓦塔斯说，希腊积极响应“一带一路”倡议，成为第一个同中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的欧洲发达国家。“希腊各界高度认同‘一带一路’倡议的合作共赢理念，共建‘一带一路’已收获早期成果，其中，比雷埃夫斯港升级改造是最耀眼的合作项目。”

“‘一带一路’倡议从愿景变为现实，我们已经感受到其带来的好处。”普罗瓦塔斯说，中国在希腊增加投资、扩建港口、兴建电厂等，为希腊民众提供就业机会，为希腊经济复苏作出重要贡献。“希腊将更加深度参与到‘一带一路’建设中去，开辟共建‘一带一路’新前景。”

“希中经济合作商会致力于帮助两国企业团结协作、共同发展。”普罗瓦塔斯介绍，“商会旨在整合商界资源，为两国经济合作牵线搭桥。”

“中国经济持续快速发展，不断扩大开放，对希腊企业来说意味着更多机遇。”普罗瓦塔斯表示，商会在深圳设立了分支机构，计划年底前在上海和杭州增设分支机构，以更加贴近中国市场，更快捷有效地为两国经济合作提供服务。

普罗瓦塔斯认为，经济合作是希中两国关系快速发展的重要动力，合作共赢促进相互信任、增加战略互动。希中关系为国与国之间实现合作共赢树立了典范。“虽然在人口、经济体量等方面存在差异，但两国经济互补性强，都致力于不断改善人民的生活水平，这是我们不断推进合作的基础。”

“希中合作前景令人鼓舞，我对欧中合作也充满信心。”普罗瓦塔斯说，希中两国务实合作对于推动欧中加强合作具有引领和示范作用，有助于推动欧中互利合作进入新阶段。

（本报雅典电）

《 人民日报 》（ 2019年11月18日 02 版）

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