日本华人教授会议在东京举行研讨会

人民网东京11月17日电（记者刘军国）日本华人教授会议11月16日在东京举行研讨会。与会各界人士围绕新时代下中日两国合作进行了深入讨论。

中国驻日本大使馆公使衔参赞杨宇在致辞中指出，中日两国关系对未来亚洲地区的发展起着重要作用，在全球化背景下，两国如何加深合作交流，是两国外交都要思考的问题。

日本东洋大学校长福川伸次以“中日合作：以全球化发展与创新为核心开拓新纪元”为题，做了基调报告。

本次研讨会的第一议题为“全球化新时代与技术革命”。会津大学教授赵强福发表了题为“人工智能给人类带来的机遇与挑战”的演讲；日本高知工科大学教授任向实介绍了人机共协计算HEC（Human-engaged computing）的相关概念；华为日本研究所顾问黄礼丰介绍了5G技术的现状和前景，以及与日本的合作计划。

研讨会第二议题为“全球化新时代与国际秩序”。亚洲成长研究所副所长戴二彪以环黄海地域为例探讨了中日韩三国都市间协力的可行性；日本拓殖大学教授杜进阐述了中美贸易争端的始末，以及中国在贸易摩擦中的态度和应对策略；日本长冈技术科学大学大学院教授李志东从低碳社会的构建方面探讨了中日两国间的合作方向与责任。

在综合讨论部分，与会专家围绕各自专业以及中日关系展开了广泛的讨论，提出很多具有建设意义的思考。日本东洋学园大学教授朱建荣在总结中强调，全球化新时代下，中日两国需要重审新的国际秩序，构建新的合作框架，摸索新的合作机制。（完）

(责编：崔越、杨牧)