蓬佩奥的弥天大谎，我们亲手把它揭穿！

环球时报-环球网记者赴新疆实地采访，戳穿蓬佩奥“维吾尔族活跃人士家属被拘押”谣言。

11月5日，美国国务卿蓬佩奥发表了所谓“维吾尔族活跃人士和幸存者的家属在中国新疆受到骚扰”的声明，声称甫尔海提·教待提、艾拉帕提·艾尔肯和早木热·达吾提等所谓“活跃人士”家人“遭到骚扰、监禁或者任意拘押”，9日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人严正驳斥蓬佩奥的不实言论。近日，《环球时报》记者赴新疆采访蓬佩奥所提三人的亲属发现，蓬佩奥的言论完全不符合事实，相反，他们还得到了社区、邻里的精心照顾。美国政客漏洞百出的谣言不攻自破。

早木热暗示父亲“因拘押和调查而死” 兄长辟谣：父亲从未被调查

如果不是在美国参加所谓“作证”活动并被美国国务卿蓬佩奥“点名”，37岁的早木热·达吾提一直不为人知，她是乌鲁木齐市新市区人。2010年11月23日，早木热·达吾提与巴基斯坦人依木冉·穆哈买提结婚，2019年1月30日，她同丈夫一起，带着三个孩子前往巴基斯坦，并随后转往美国。

这并非蓬佩奥第一次对早木热·达吾提产生“兴趣”，10月2日，蓬佩奥在梵蒂冈举行的名为“通向人类尊严之路”的会议上提到，自己曾在一个“有关新疆维吾尔人的会议”中听到早木热·达吾提讲述了自己的“故事”。他说，三十多岁的早木热·达吾提去年4月被新疆当地公安局叫去，“公安给她戴上镣铐，进行审讯，然后被送到拘押营。在那里，她被强迫背诵一些宣传资料，还因把自己的食物给一个生病的狱友而受到殴打。拘押营还给她注射了某种药物。”而美国《芝加哥论坛报》9月28日的报道则称早木热·达吾提被“绝育”，蓬佩奥的发言显然在暗示“早木热·达吾提被注射了强制绝育药物。”

为求证此事的真实性，11月10日，《环球时报》记者来到早木热·达吾提的五哥阿不都黑力·达吾提乌鲁木齐的家中采访。阿不都黑力·达吾提与妻子均就职于社区公益性岗位，两人养育了三个儿子，从室内精美的装潢和整洁程度能看出，这是一个生活水平不错的家庭，然而，妹妹在美国的言行让这个本来很美满的家庭感到蒙羞。对蓬佩奥所称早木热·达吾提“被送到拘押营”、“被绝育”的说法，阿不都黑力·达吾提夫妇称绝非事实：“我妹妹从来没有进过职业技能教育培训中心，她有三个孩子，在生第三个孩子时被查出有子宫肌瘤，随后做了手术。”

其实，在10月13日的一则短视频中，阿不都黑力·达吾提就已经对蓬佩奥的说法予以驳斥。不过，在国外的早木热·达吾提近日又在网上宣称“中国政府造谣自己被摘除子宫”，企图混淆视听。荒唐的是，自始至终从没人提过“摘除子宫”的事。

早木热·达吾提与在华经商的巴基斯坦人依木冉·穆哈买提生过三个孩子。阿不都黑力·达吾提告诉《环球时报》记者，当年妹妹的婚姻遭到全家人的反对，但妹妹非常固执，常因此事跟家人争吵，从那以后，我们来往就很少了。”阿不都黑力·达吾提说，妹妹性情古怪，“她开心时对爸爸特别好，但老人一句话不顺她的心，就可能摔门就走，一两年不说话。”

记者了解到，早木热·达吾提跟丈夫携三个孩子赴巴基斯坦是以“探亲”为名，但并未回国，而是前往美国，包括她父亲在内的所有亲属，都对此毫不知情。

上个月，阿不都黑力·达吾提的父亲因心脏病去世。《环球时报》记者得知，阿不都黑力·达吾提曾跟妹妹视频通话，告知她父亲去世的消息，“我还要求她别再造谣，把以前发在网上的谣言删掉，她哭着答应了我。”

然而，早木热·达吾提并未遵守对哥哥的承诺，甚至在境外造谣还牵扯上自己已过世的父亲，蓬佩奥声称，早木热·达吾提“年迈的父亲数次遭到新疆当局的拘押和调查，并在不久前去世，死因不明。”然而，据阿不都黑力·达吾提证实，他们的父亲一直同子女正常生活，从未被“调查”或“拘押”。

早木热·达吾提的三哥艾尔肯·达吾提第一时间发现父亲在睡梦中过世的人，也是在医院出具的死亡医学证明书上签字的人。《环球时报》记者在采访中见到居民死亡医学证明书上注明的死亡原因为“冠状动脉性心脏病”。

相比于五哥，艾尔肯·达吾提对妹妹的态度更为冷淡，在被《环球时报》记者问道是否有话想对妹妹说时，他当即表示拒绝：“我不想跟她说任何话！她从小到大就喜欢说谎话。”

艾尔肯·达吾提认为父亲身体状况转差跟思念女儿有关：“她在兄弟姐妹中排行最小，我父亲最喜欢的就是她。她当初出国没跟父亲说，老人为此非常伤心。”在采访中，身材壮实的艾尔肯·达吾提显得无精打采，依然沉浸在失去父亲的悲伤中，时不时用纸巾拭泪：“爸爸的手机号还存在我的电话里，舍不得删，总想着有一天他能再打来。”

亲属怒斥蓬佩奥“无耻” 劝海外亲人“不要被利用”

在蓬佩奥的声明中，还提到另外两个名字：艾拉帕提·艾尔肯和甫尔海提·教待提，其中艾拉帕提·艾尔肯称其母亲“在2017年末就被关到了‘集中营’”，其父亲“在2018年3月被抓捕判刑”。而甫尔海提·教待提自称其母亲“由教培中心转入监狱”。为了解真实情况，《环球时报》11日赴伊宁市采访二人亲属，发现事实与蓬佩奥的声明严重不符。

《环球时报》记者从新疆有关部门了解到，艾拉帕提·艾尔肯和甫尔海提·教待提均为伊宁市人，其中艾拉帕提·艾尔肯于2015年10月29日出境前往美国，并加入境外分裂组织“世维会”。而甫尔海提·教待提于2011年1月23日赴美，后来加入“世维会”，目前他与父亲、哥哥和两个妹妹均取得美国绿卡。

在艾拉帕提·艾尔肯伊宁市的家，《环球时报》记者见到了他的母亲古丽娜尔·塔拉提，这同样是一个富裕的家庭，古丽娜尔·塔拉提皮肤白皙，衣着得体，说话轻柔。她告诉记者，自己一直在家中正常生活，且行动自由，“最近脊椎不舒服，明天还要去乌鲁木齐治疗。”面对记者镜头，古丽娜尔对儿子说了几句语重心长的话：“艾拉帕提，你不要受你爸爸影响，去参与一些不好的事情，不要被人利用，不要跟别人的风，不要轻易相信那些人，我们现在过的很好。你是在我们中国出生长大的，你能出国留学也因为国家的强大，希望你能在那边好好上学，回来为祖国争光。”

古丽娜尔所说的“受爸爸影响”指的是艾拉帕提·艾尔肯在社交媒体质疑他的父亲因何被判刑，他的父亲艾尔肯·吐尔逊因参加暴恐活动于2018年5月被依法判处有期徒刑。

艾拉帕提·艾尔肯的行为也让他的其他亲属感到十分痛心，他的舅舅艾斯艾提·塔来提是一名公务员，在见到《环球时报》记者时，他希望通过记者让外甥知道，他的父亲就是因为违反法律才得到法律的相应制裁，“你千万不要相信别人的谣言，自己也不要传谣，我们当初让你去留学，不是让你去干这个，而是为了让你成为对国家有用的人，但现在我们很懊悔。”

蓬佩奥所提到的另一人甫尔海提·教待提的家也在伊宁，与艾拉帕提·艾尔肯不同的是，目前，他与父亲、哥哥和两个妹妹均在美国，只有其母米乃外尔·吐尔孙当年由于手续问题未能出境，据米乃外尔·吐尔孙说，现在她几乎每天都跟儿子视频聊天。《环球时报》记者来到她在伊宁的家中时，她刚刚收到儿子网购的电视机，正在等社区干部来帮忙调试。

甫尔海提·教待提在境外的做法常常前后矛盾，一方面他不承认自己是“世维会”成员，一方面又不断参加“世维会”的相关分裂活动。对于儿子在境外参与的非法活动，米乃外尔·吐尔孙表示自己并不知情，她也曾通过视频聊天告诫儿子“你想让我去美国，通过正规渠道可以，但坚决不能参加其他非法活动。”在被《环球时报》记者问道是否知道热比娅是谁时，她斥责热比娅是“民族败类，给维吾尔人抹黑！”

甫尔海提·教待提声称中国在“骚扰新疆的穆斯林家庭，他们只是到国外寻求庇护。”然而据米乃外尔·吐尔孙说，甫尔海提·教待提的父亲于2006年前后赴美国打工，甫尔海提和其他三个兄弟姐妹在五年后陆续抵达美国，并非因为“寻求庇护”。据他的舅舅艾尼瓦尔·吐尔孙透露，当时其实他很反对所有孩子都赴美国，因为甫尔海提·教待提的学习成绩很好，在国内会有更好的发展，留在家中也能照顾妈妈，但没人听他的劝告。

“甫尔海提，你是个聪明的孩子，你以后会知道现在的所作所为是错的，等你老了以后会后悔的！”艾尼瓦尔·吐尔孙说：“蓬佩奥这样的人是在迷惑我的外甥，利用他达到自己的肮脏目的，是非常可耻的！”

三人国内亲属未被“拘押” 反得到各界关爱

为获取境外分裂势力的支持，谋取个人私利，早木热、艾拉帕提、甫尔海提不惜扭曲事实，将自己扮成“受害者”形象，这种套路其实并不少见，美国一些政客在谈起新疆时，也与他们一拍即合，口边总是离不开“压迫”、“监禁”等字眼。然而，《环球时报》实地采访发现，上述三人的亲属不但没有如他们所说“被拘押”、“被监控”的情形，反而得到了来自所在单位、社区等各界的真情关爱。

在采访中，艾拉帕提·艾尔肯的母亲古丽娜尔·塔拉提告诉记者，自己的脊椎不太好，曾经在乌鲁木齐的新疆医科大附属第一医院住院治疗。记者获悉，住院期间，其所在的巴彦岱新村幼儿园同事前往医院看望和慰问，并送去慰问金2000余元；园长在6月和9月前往医院看望古丽娜尔，了解病情。考虑到古丽娜尔·塔拉提手术后需要在家康复修养，伊宁市教育局安排其所在学校准许她病假直到身体康复。

在“民族团结一家亲”活动中，甫尔海提·教待提母亲米乃外尔·吐尔孙所在社区的委员会书记张立萍与她结成了“亲戚”，从此，米乃外尔的日常生活几乎都由她来打理，由于家人在国外，她自己并无收入，只享受政府的低保。今年9月，米乃外尔家的自来水管出了问题，自来水公司检查的时候发现，她已经欠了500块水费，张立萍二话不说就自掏腰包帮她支付。“我一个月收入也才3000块，但我就是把她当自己的家人，所以不会犹豫。”

在采访中，张立萍在讲述米乃外尔跟儿子视频通话时突然落泪，问其原因，记者才知道，她自己的孩子在前年因急病去世。“我经常宽慰米乃外尔，真羡慕你，你现在能天天跟孩子们视频，而我想跟孩子说说话，只能对着一堆黄土。”

“我辖区里面独居老人特别多，我2017年才失去孩子。这些老人都鼓励我坚强，你看我不是一样走过来了？作为一个基层社区干部，我觉得要让群众信赖你，首先要付出的很多，用真心去服务他们。”张立萍说，群众给她反映任何小小的问题，自己都不会想推给别人，都是亲手去完成。“我辖区的这些少数民族老人特别喜欢我，不管在哪看到我了，都会跟我打招呼，我每天看到他们，心里就暖暖的。”（范凌志 刘欣）

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